Británia zriadi v Calais dočasný konzulát pre utečencov z Ukrajiny

Brusel 3. maca (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin vo štvrtok oznámil, že sa so svojou britskou rezortnou kolegyňou Priti Patelovou dohodli na zriadení "akéhosi konzulátu" v prístavnom meste Calais na severe Francúzska, aby vyšli v ústrety ukrajinským utečencom, ktorí sa chcú dostať za svojimi príbuznými v Británii.



Darmanin pre tlačovú agentúru AFP uviedol, že v stredu sa v Calais objavilo "niekoľko desiatok" Ukrajincov, ktorí utiekli zo svojej vlasti pred ruskou inváziou. Pohybujú sa v prístave a jeho okolí a pred tunelom, ktorý pod Lamanšským prielivom spája Francúzsko s Britániou.



Podľa Darmaninových slov od začiatku vojny na Ukrajine prišlo do Francúzska okolo 800 Ukrajincov, pričom mnohí z nich cez Francúzsko iba prechádzajú a snažia sa dostať do Španielska alebo Anglicka.



Minister vnútra spresnil, že rokoval so svojou britskou rezortnou kolegyňu a Patelová prisľúbila, že Londýn zriadi "akýsi konzulát" priamo v Calais, kam vyšle britského konzulárneho agenta. Toho úlohou bude uľahčil udeľovanie víz ukrajinským utečencom. Víza sa zvyčajne vydávajú iba na konzulátoch a veľvyslanectvách.



Francúzska vláda už v utorok vyzvala Londýn, aby uvoľnil pravidlá vízovej povinnosti pre ukrajinských utečencov. Francúzi sa boja, že stovky ukrajinských rodín môžu Calais zablokovať. K takým prípadom už totiž v minulosti došlo.



V pondelok britská strana zamietla vstupné víza deväťčlennej rodine Ukrajincov, ktorá prišla do Calais. Rodina je teraz nútená bývať v lacnom hoteli, ktorý im zohnala starostka mesta Natacha Bouchartová.



Britská vláda, bežne kritizovaná Európskou úniou za nedostatok pružnosti a štedrosti voči utečencom z tretích krajín, v utorok zmiernila pravidlá na vydávanie víz občanom Ukrajiny, ktorí majú príbuzných v Spojenom kráľovstve. Doteraz boli víza udeľované len najbližšej rodine, ako sú manželia.



Patelová však uviedla, že po novom by mohli dostať víza aj členovia širšej rodiny vrátane rodičov, starých rodičov, odrastených detí a súrodencov.



spravodajca TASR Jaromír Novak