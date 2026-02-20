< sekcia Zahraničie
Britská vláda zváži vylúčenie Andrewa z poradia nasledovníkov trónu
Akékoľvek zmeny týkajúce sa nástupníctva by si vyžadovali konzultáciu a dohodu s ostatnými členmi britského Spoločenstva národov (Commonwealth).
Autor TASR
Londýn 20. februára (TASR) - Britská vláda zváži prijatie nového zákona, ktorý by vylúčil brata kráľa Karola III. a bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora z poradia následníkov trónu, uviedla v piatok agentúra Reuters. Mountbatten-Windsora polícia vyšetruje pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Informuje o tom TASR.
Akékoľvek zmeny týkajúce sa nástupníctva by si vyžadovali konzultáciu a dohodu s ostatnými členmi britského Spoločenstva národov (Commonwealth).
Mountbatten-Windsora už predtým zbavili šľachtických a vojenských titulov, naďalej však zostáva ôsmym v poradí dedičov britského trónu - po princeznej Lilibet, dcére svojho synovca, princa Harryho.
Britská vláda by podľa zdrojov agentúry AFP mohla zvážiť zavedenie príslušnej legislatívy, akonáhle bude ukončené vyšetrovanie bývalého princa. Niektorí poslanci už naznačili, že by takýto návrh podporili, napísal web stanice BBC.
Mountbatten-Windsora zadržali vo štvrtok - v deň jeho 66. narodenín - v nehnuteľnosti na panstve Sandringham v Norfolku. Polícia ho prepustila po približne 12 hodinách s tým, že vyšetrovaný bude na slobode. V piatok potom polícia vykonala ďalšie prehliadky, pokračovať v nich by mala aj cez víkend.
Meno brata súčasného britského monarchu sa opakovane objavilo v spisoch o Epsteinovi. Podľa najnovších zistení Mountbatten-Windsor údajne posielal tomuto finančníkovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.
Mountbatten-Windsor obvinenia v súvislosti s Epsteinom opakovane popiera.
Akékoľvek zmeny týkajúce sa nástupníctva by si vyžadovali konzultáciu a dohodu s ostatnými členmi britského Spoločenstva národov (Commonwealth).
Mountbatten-Windsora už predtým zbavili šľachtických a vojenských titulov, naďalej však zostáva ôsmym v poradí dedičov britského trónu - po princeznej Lilibet, dcére svojho synovca, princa Harryho.
Britská vláda by podľa zdrojov agentúry AFP mohla zvážiť zavedenie príslušnej legislatívy, akonáhle bude ukončené vyšetrovanie bývalého princa. Niektorí poslanci už naznačili, že by takýto návrh podporili, napísal web stanice BBC.
Mountbatten-Windsora zadržali vo štvrtok - v deň jeho 66. narodenín - v nehnuteľnosti na panstve Sandringham v Norfolku. Polícia ho prepustila po približne 12 hodinách s tým, že vyšetrovaný bude na slobode. V piatok potom polícia vykonala ďalšie prehliadky, pokračovať v nich by mala aj cez víkend.
Meno brata súčasného britského monarchu sa opakovane objavilo v spisoch o Epsteinovi. Podľa najnovších zistení Mountbatten-Windsor údajne posielal tomuto finančníkovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.
Mountbatten-Windsor obvinenia v súvislosti s Epsteinom opakovane popiera.