Britská vláda zvažuje, či raperovi Westovi povolí vstup do krajiny
Londýn 7. apríla (TASR) - Britská vláda prehodnocuje, či by mal byť známy raper Kanye West vpustený do Spojeného kráľovstva, po tom, ako jeho plánované vystúpenie na júlovom londýnskom festivale Wireless vyvolalo kritiku pre jeho antisemitské výroky. Po rozhodnutí organizátorov angažovať speváka, známeho teraz pod menom Ye, ako headlinera, už niekoľko firiem zrušilo sponzorovanie kultúrneho podujatia vrátane nápojových gigantov Pepsi a Diageo. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.
Britský premiér Keir Starmer už predtým označil možnosť, že by West vystúpil na festivale za „hlboko znepokojujúcu“. Vláda má pritom právomoc zakázať cudzincom vstup do Británie, ak by ich prítomnosť nebola „vo verejnom záujme“.
Ministerka školstva Bridget Phillipsonová povedala, že Westove predchádzajúce výroky boli „úplne neprijateľné a absolútne odporné“ a že raper by sa nemal na festivale objaviť. „Takýto druh nenávisti, bigotnosti či antisemitizmu je neprijateľný u neho, ani u kohokoľvek iného,“ dodala, no zároveň sa vyhla reakcii na to, či mu vláda zablokuje možnosť získať víza, informuje BBC. Na túto otázku zatiaľ nereagovalo ani ministerstvo vnútra, uviedla AFP.
Opozičná konzervatívna strana vyzvala kabinet, aby Westovi odmietli dať víza, lebo „umožniť niekomu s jeho minulosťou vystúpiť na veľkej verejnej udalosti vysiela zlý signál“. Rapera už odmietli vpustiť do Austrálie, ktorá zrušila jeho víza po vydaní piesne Heil Hitler v máji minulého roku.
Jeden z promotérov každoročného hudobného festivalu v Londýne v pondelok obhajoval vystúpenie Westa na podujatí. Melvin Benn povedal, že kritici by mali „zvážiť svoje rýchle pohoršovanie sa z jeho vystúpenia“ a „odpustiť mu a dať mu šancu, ako som sa to rozhodol urobiť ja“. Americký raper následne vyjadril ľútosť nad svojím správaním a pripísal to svojej bipolárnej poruche.
Oznámenie o účasti Westa vyvolalo vlnu kritiky zo strany židovských organizácií aj starostu Londýna Sadiqa Khana. Britská mimovládna organizácia Campaign Against Antisemitism (Kampaň proti antisemitizmu) vyzvala na sieti X premiéra Keira Starmera, aby nezostal len „pasívnym divákom“ a zakázal raperovi vstup do krajiny.
Westovo európske turné pritom sprevádzajú kontroverzie už od začiatku. Starosta Marseille Benot Payan vyhlásil, že raper nie je vítaný na júnovom koncerte v tomto francúzskom meste.
