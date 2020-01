Britská vláda zvažuje presídlenie Snemovne lordov z Londýna do Yorku

Londýn 19. januára (TASR) - Snemovňa lordov, horná komora britského parlamentu, by mohla opustiť Londýn a presťahovať sa viac na sever Anglicka. Informovala o tom v nedeľu stanica Sky News s odvolaním sa na vládne zdroje.



Ako nové lokality pre Snemovňu lordov sa zvažujú mestá York a Birmingham. Iniciatíva je súčasťou ústavnej reorganizácie, ktorá sa začne na jar tohto roku.



Predseda Konzervatívnej strany James Cleverly potvrdil, že britský premiér Boris Johnson vážne zamýšľa presunúť politickú moc z Londýna do regiónov, kde konzervatívci v nedávnych parlamentných voľbách zaznamenali nárast podpory.



Cleverly dodal, že ministri preverujú "celú škálu možností, ako zabezpečiť, aby sa každá časť Spojeného kráľovstva cítila náležite prepojená s politikou".



"Keď premiér deň po voľbách vystúpil s prejavom a vyhlásil, že toto bude vláda pre ľudí, myslel to vážne. To znamená prepojiť obyvateľov s vládou a politikou. Domnievam sa, že referendum z roku 2016 nebolo iba o našom vzťahu s Európskou úniou, ale aj o miliónoch ľudí a ich vzťahu s celkovou politikou," tvrdí Cleverly.



Najväčším favoritom na presídlenie hornej komory je York, kde sa podľa Sky News nachádza nevyužívaný pozemok vo vlastníctve vlády.



Členovia Snemovne lordov sa beztak v roku 2025 budú na šesť rokov sťahovať z Westminsterského paláca, ktorý čaká plánovaná rekonštrukcia za 3,5 miliardy libier.



Schádzať sa dočasne majú v Centre kráľovnej Alžbety II., ktoré sa nachádza blízko, ale Johnson hodlá túto príležitosť využiť na to, aby sa komora presídlila do účelovej budovy v severnej časti Anglicka.



Zatiaľ čo trojhodinová cesta vlakom medzi Londýnom a Yorkom je považovaná za prijateľnú, otázky vyvstávajú v súvislosti s ďalšími nákladmi vrátane výdavkov na výstavbu a bezpečnosť.