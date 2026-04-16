Britská vláda zvažuje spoplatniť vstup do múzeí
Voľný vstup do britkých národných múzeí a galérií zaviedla v roku 2001 labouristická vláda premiéra Tonyho Blaira s úmyslom sprístupniť ich pre širokú verejnosť.
Autor TASR
Londýn 16. apríla (TASR) - Britská vláda zvažuje, že spoplatní vstup pre zahraničných turistov navštevujúcich štátne múzeá a galérie. Návrh sa stretol s dôrazným nesúhlasom zo strany organizácií a štátov, ktoré sa zasadzujú za navrátenie kultúrneho dedičstva do krajín ich pôvodu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Voľný vstup do britkých národných múzeí a galérií zaviedla v roku 2001 labouristická vláda premiéra Tonyho Blaira s úmyslom sprístupniť ich pre širokú verejnosť. V marci súčasná vláda oznámila, že bude diskutovať o zavedení poplatkov pre zahraničných turistov a o tom, aké prínosy by mohli mať pre umelecký sektor.
S návrhom však nesúhlasia rôzne skupiny a štáty, ktoré sa zasadzujú za návrat artefaktov na územie ich pôvodu. V britských múzeách sa totiž nachádza množstvo vystavených diel z celého sveta, ktoré sa tam dostali počas britskej koloniálnej nadvlády.
Príkladom sú grécke sochy z Parthenónu, známe ako Elginove mramory, alebo nigerijské beninské bronzy. Britské múzeum v minulosti na zachovanie týchto artefaktov vo svojich zbierkach okrem iného argumentovalo tým, že bezplatný vstup do múzea umožňuje miliónom návštevníkov z celého sveta pochopiť rôzne kultúry a ich vzájomné prepojenie.
Proti zavedeniu poplatkov už protestovala Ghana, ktorá má časť svojich insígnií a ďalších artefaktov uložených v britských inštitúciách. Spoplatnenie prehliadky týchto predmetov zahraničným návštevníkom vyvoláva otázky „spravodlivosti“, najmä v prípadoch, kde stále prebiehajú rokovania o reštitúcii, povedal agentúre Reuters minister zahraničných vecí Samuel Okudzeto Ablakwa.
Za neetické označil zavedenie poplatkov aj podpredseda reparačného výboru Karibského spoločenstva Eric Phillips. „Prečo by sme mali platiť za to, aby sme mohli vidieť naše kultúrne dedičstvo?“ vyhlásil.
Voľný vstup do britkých národných múzeí a galérií zaviedla v roku 2001 labouristická vláda premiéra Tonyho Blaira s úmyslom sprístupniť ich pre širokú verejnosť. V marci súčasná vláda oznámila, že bude diskutovať o zavedení poplatkov pre zahraničných turistov a o tom, aké prínosy by mohli mať pre umelecký sektor.
S návrhom však nesúhlasia rôzne skupiny a štáty, ktoré sa zasadzujú za návrat artefaktov na územie ich pôvodu. V britských múzeách sa totiž nachádza množstvo vystavených diel z celého sveta, ktoré sa tam dostali počas britskej koloniálnej nadvlády.
Príkladom sú grécke sochy z Parthenónu, známe ako Elginove mramory, alebo nigerijské beninské bronzy. Britské múzeum v minulosti na zachovanie týchto artefaktov vo svojich zbierkach okrem iného argumentovalo tým, že bezplatný vstup do múzea umožňuje miliónom návštevníkov z celého sveta pochopiť rôzne kultúry a ich vzájomné prepojenie.
Proti zavedeniu poplatkov už protestovala Ghana, ktorá má časť svojich insígnií a ďalších artefaktov uložených v britských inštitúciách. Spoplatnenie prehliadky týchto predmetov zahraničným návštevníkom vyvoláva otázky „spravodlivosti“, najmä v prípadoch, kde stále prebiehajú rokovania o reštitúcii, povedal agentúre Reuters minister zahraničných vecí Samuel Okudzeto Ablakwa.
Za neetické označil zavedenie poplatkov aj podpredseda reparačného výboru Karibského spoločenstva Eric Phillips. „Prečo by sme mali platiť za to, aby sme mohli vidieť naše kultúrne dedičstvo?“ vyhlásil.