Britská vojnová loď sa zrazila s ruskou ponorkou, potvrdil Londýn

Londýn 8. januára (TASR) - Britská vojnová loď sa počas hliadkovania v severnej časti Atlantického oceánu dostala do kolízie s ruskou útočnou ponorkou.



Incident, ktorý sa stal ešte koncom roku 2020, potvrdilo britské ministerstvo obrany, z ktorého vyhlásenia v piatok citovala stanica Slobodná Európa.



Fregata HMS Northumberland Britského kráľovského vojenského námorníctva zasiahla bližšie nešpecifikovanú ruskú ponorku, ktorú sledovala, svojím vlečným sonarom.



Incident zachytil filmový štáb, ktorý na lodi práve nakrúcal epizódu dokumentu Warship: Life at Sea; ten sa v súčasnosti vysiela na TV stanici Channel 5.



Britský rezort obrany predtým túto kolíziu nekomentoval, avšak vzhľadom na skutočnosť, že situáciu zaznamenali kamery, ministerstvo kontakt potvrdilo.



"Naše námorné sily často sledujú pohyb cudzích plavidiel so zámerom zabezpečiť ochranu Spojeného kráľovstva," uviedlo britské ministerstvo obrany.



Zdroj z tohto rezortu pre stanicu BBC povedal, že je nepravdepodobné, že by sa ruská ponorka úmyselne zrazila so sonarovým káblom britskej fregaty.



To, či ruská ponorka utrpela nejaké škody, nie je jasné. Fregata HMS Northumberland sa však musela vrátiť do prístavu v Škótsku, kde jej nahradili poškodený sonar.