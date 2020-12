Britskí zdravotníci žiadajú predĺženie prechodného obdobia po brexite

Londýn 23. decembra (TASR) - Vzhľadom na veľkú výzvu, ktoré predstavuje koronakríza, vyzvala britská Národná zdravotná služba (NHS) premiéra Borisa Johnsona o predĺženie prechodného obdobia po brexite o jeden mesiac. Odklad podľa NHS poskytne čas na to, aby sa Británia dostala zo "zóny bezprostredného ohrozenia" a NHS sa mohla sústrediť na boj proti pandémii bez "rušivých" vplyvov tvrdého brexitu. Uvádza sa to podľa denníka The Guardian v liste vedenia NHS, ktorý bol zverejnený v noci na stredu.



"Prvého januára v tradične najrušnejšom období roka bude NHS čeliť najväčšej výzve vo svojej histórii," píše sa v liste. V britských nemocniciach je v súčasnosti hospitalizovaných takmer 19.000 pacientov s ochorením COVID-19. Z dôvodu rýchleho šírenia nového variantu vírusu sa očakáva ďalší nárast počtu infikovaných. Vedenie NHS zdôrazňuje, že zdravotníci sú unavení a vyčerpaní a šokovú vlnu brexitu bez dohody by zdravotníctvo nemuselo zvládnuť. Preto vyzýva Johnsona, aby "predĺžil prechodné obdobie o jeden mesiac a kúpil NHS niekoľko ďalších drahocenných týždňov".



Veľká Británia k 31. decembru 2020 opúšťa vnútorný trh EÚ a colnú úniu. Ak sa v najbližších dňoch nedosiahne obchodná dohoda s EÚ, hrozia vyššie colné sadzby a ďalšie prekážky, ktoré budú mať podľa odborníkov vplyv aj na dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu. NHS sa tiež obáva, že pre kolóny nákladných vozidiel smerujúcich cez Lamanšský prieliv do EÚ, ktoré sa vytvoria na cestách v juhoanglickom grófstve Kent, sa sanitky pravdepodobne nebudú schopné dostať včas k pacientom.