Johnsonov poradca Dominic Cummings údajne plánuje odstúpiť

Londýn 13. novembra (TASR) - Zo svojho postu odstúpi do konca roka hlavný poradca britského premiéra Borisa Johnsona Dominic Cummings. V noci na piatok o tom informovali viaceré britské médiá vrátane televízií BBC a Sky News.



Cummings (48) "odíde z vlády" ešte pred Vianocami, povedal pre BBC vysoko postavený zdroj z Downing Street.



Cummings bol jedným z prvých, ktorých Johnson vymenoval do funkcie po tom, čo sa vlani v júli stal premiérom. Cummings už v januári vo svojom blogu napísal, že svoj post plánuje opustiť do konca tohto roka. Televízia Sky News však píše, že k jeho rozhodnutiu zrejme prispeli spory na Downing Street, ktoré sú pravdepodobne aj dôvodom nečakaného odstúpenia ďalšieho z vplyvných Johnsonových poradcov Leea Caina.



Cain, ktorý bol zároveň Cummingsovým blízkym spolupracovníkom a šéfom pre komunikáciu Downing Street, oznámil svoju rezignáciu v stredu neskoro večer s tým, že zo svojej funkcie odstúpi do konca roka.



Cummings i Cain sa podieľali na probrexitovej kampani pred referendom v roku 2016, v ktorom Briti tesnou väčšinou rozhodli o vystúpení z Európskej únie.