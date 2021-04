Princ Harry sa vrátil do Londýna na pohreb princa Philipa

Londýn 12. apríla (TASR) - Britský princ Harry už podľa médií pricestoval späť do Spojeného kráľovstva a je v karanténe pred pohrebom svojho starého otca princa Philipa, ktorý sa uskutoční budúcu sobotu. Informovala o tom v noci na pondelok televízia Sky News.



Harry podľa oficiálne nepotvrdených správ dorazil v nedeľu popoludní na londýnske letisko Heathrow z Los Angeles. Denník The Sun uviedol, že naňho čakali členovia ochranky, ktorí ho previezli zrejme do Kensingtonského paláca.



Buckinghamský palác v sobotu potvrdil, že na rozlúčke s princom Philipom sa zúčastní aj jeho vnuk Harry, ktorý sa vzdal plnenia svojich kráľovských povinností a žije v Kalifornii. Harryho manželke Meghan, ktorá je v pokročilom štádiu tehotenstva, však lekár cestovať neodporučil.



Harry nebude mať čas na to, aby ukončil desaťdňovú karanténu, epidemiologické predpisy v Anglicku však umožňujú ľuďom dočasne odísť z miesta svojej izolácie zo "súcitných" dôvodov, medzi ktoré je zaradená aj účasť na pohrebe, približuje Sky News.



Jeho cesta je ideálnou príležitosťou na snahu o urovnanie sporov v kráľovskej rodine, odhalených v nedávnom rozhovore Harryho a Meghan s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou, uviedol britský expremiér John Major, ktorý bol poručníkom Harryho a jeho brata Williama po smrti ich matky princeznej Diany.



Princ Philip, manžel britskej kráľovnej Alžbety II., zomrel v piatok ráno vo veku 99 rokov na Windsorskom zámku.



Jeho pohreb 17. apríla tiež ovplyvnia pandemické predpisy, ktoré obmedzujú účasť na poslednej rozlúčke so zosnulým na 30 osôb. Na základe plánov spred pandémie malo byť pozvaných okolo 800 ľudí.



Britský premiér Boris Johnson oznámil, že na pohreb princa Philipa nepôjde, aby umožnil účasť čo najväčšiemu počtu členov kráľovskej rodiny. K účastníkom by mali patriť štyri deti Alžbety II. a princa Philipa s partnermi, ako aj ich osem vnúčat.