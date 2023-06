Britské média ukazujú na možné následky zničenia Kachovskej priehrady

Londýn 7. júna (TASR) - Utorňajšie poškodenie Kachovskej vodnej nádrže na Ukrajine zaplavilo 29 miest a dedín v okolí rieky Dneper. Oznámil to ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko. TASR správu prevzala z webových stránok staníc BBC a Sky News, ktoré upozornili aj na možné humanitárne, hospodárske či ekologické škody.



Šéf Chersonskej oblastnej vojenskej správy Olexandr Prokudin uviedol, že zo zaplavených oblastí bolo do 13.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) evakuovaných približne 1700 ľudí.



Juh Ukrajiny a Ruskom anektovaný Krym túto nádrž využívali ako zdroj pitnej vody a takisto zabezpečovala zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Jej strata môže mať vážne následky na produkciu potravín a potravinovú bezpečnosť.



Vážne poškodená bola aj strojovňa elektrárne, z ktorej mohli do rieky uniknúť chemikálie. Problém môže mať aj neďaleká jadrová elektráreň, ktorá vodu z rieky Dneper využíva na chladenie. Medzinárodná asociácia pre atómovú energiu (MAAE) zdôraznila, že v najbližších mesiacoch bude schopná svoje palivové články chladiť vodou aj z iných zdrojov.



V dôsledku záplav môžu byť obyvatelia tejto oblasti nútene vysídlení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že záplavy by mohli zastihnúť 35 až 80 obcí.



Generálny tajomník António Guterres záplavy označil za ekologickú katastrofu. Vplyv na ekosystémy v povodí rieky vrátane Čiernomorskej biosférickej rezervácie a neďalekého národného parku je však zatiaľ ťažké určiť.