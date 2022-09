Britské médiá vyzdvihujú údajné prímerie princov Williama a Harryho

Londýn 11. septembra (TASR) - Titulným stránkam britských tlačených médií v nedeľu dominujú zábery princov Williama a Harryho a ich manželiek, naznačujúce ich možné zmierenie. Štvorica si v sobotu totiž spoločne pred Windsorským hradom prišla pozrieť kvety a dary, ktoré tam Briti priniesli na znak úcty zosnulej kráľovnej Alžbety II. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Stanica BBC pripomína, že bratia William a Harry žijú veľmi odlišné životy. Zatiaľ čo Harry s manželkou Meghan sa v roku 2020 vzdali svojich kráľovských povinností a presťahovali sa do Spojených štátov, kde často čelia nie vždy pozitívnemu mediálneho záujmu, princ William sa stal po smrti Alžbety II. následníkom britského trónu a jeho otec, kráľ Karol III., mu udelil titul princ z Walesu.



Podľa zdrojov z prostredia kráľovskej rodiny pozval Harryho a Meghan na sobotné stretnutie princ William. Bolo to zrejme po prvý raz od marca 2020, čo bolo bratov, ktorí majú komplikovaný vzťah, vidieť spoločne na verejnosti, píše denník The Guardian.



"Zjednotení v žiali", píše na svojej titulke noviny The Daily Telegraph, zatiaľ čo bulvár The Sun uvádza "Všetci 4 za jednu". The Times však poukazuje na stále napäté vzťahy titulkom "Nepríjemné prímerie bojujúcich Windsorovcov na počesť kráľovnej".



Prispievateľka The Sun a expertka na britskú kráľovskú rodinu Ingrid Sewardová, napísala: "Zdá sa, že kráľovná svojím úmrtím dokázala nemožné - znova spojiť bratov Williama a Harryho." "Keď vystúpili z rovnakého vozidla, aby sa prešli medzi ľuďmi pred Windsorským hradom v sprievode svojich manželiek, národ zadržal dych," pokračovala. Dodala, že je celkom možné, že v dôsledku veľkých emócií sa možno bratia znova spriatelia.



Noviny Daily Mail konštatujú, že opätovné zmierenie bratov by potešilo milióny ľudí, nie je však isté, či by im to vydržalo. The Sun tiež varoval, že "rany z minulosti sa zrejme ešte úplne nezahojili" a sobotné spoločné verejné vystúpenie Harryho a Wiliama bolo "skôr dočasným prímerím".