Britské ministerstvo obrany vydalo správu o priebehu vojny na Ukrajine

Londýn/Kyjev 3. marca (TASR) - Charkov, Černihiv a Mariupol sú napriek intenzívnemu ostreľovaniu ruských vojsk stále v ukrajinských rukách, uvádza sa v správe britského ministerstva obrany zverejnenej vo štvrtok ráno. TASR túto informáciu prebrala od britského denníka The Guardian.



"Hlavná časť" ruského vojenského konvoja, ktorý sa postupne presúva ku Kyjevu, je podľa rezortu obrany stále viac než 30 kilometrov od hlavného mesta. Túto kolónu vozidiel spomalili "ukrajinský odpor, mechanické poruchy a zápchy," píše ministerstvo s tým, že za uplynulé tri dni dosiahla len malý pokrok.



Do juhoukrajinského mesta Cherson vstúpil "istý počet ruských síl... vojenská situácia je však naďalej nejasná," pokračuje správa. Rusko tvrdí, že jeho vojaci toto mesto úplne ovládli. Túto informáciu potvrdil aj šéf chersonskej regionálnej správy Gennadij Lachuta.



Starosta Chersonu Ihor Kolychajev predtým na Facebooku uviedol, že s "ozbrojenými návštevníkmi" je v kontakte. Dodal, že im "nič nesľuboval", ale súhlasil so zavedením nočného zákazu vychádzania a s obmedzením cestnej premávky áut. Zároveň povedal, že v meste už nie sú žiadni ukrajinskí vojaci.