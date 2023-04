Britské ministerstvo: Rusko chce asi financovať náhrady za vagnerovcov

Londýn/Kyjev 4. apríla (TASR) - Rusko sa zrejme snaží financovať a rozvíjať nové žoldnierske organizácie ako alternatívu k Vagnerovej skupine. Postupom času by dokonca vagnerovcov mohli nahradiť. V aktuálnej správe to v utorok napísalo britské ministerstvo obrany, TASR informuje podľa britského denníka The Guardian.



"Deje sa to v súvislosti so známym sporom medzi ruským ministerstvom obrany a Vagnerovou skupinou. Vedenie ruskej armády ju pravdepodobne chce nahradiť nejakou súkromnou vojenskou spoločnosťou, ktorú bude mať viac pod kontrolou. Žiadna známa ruská súkromná vojenská firma sa v súčasnosti ani nepribližuje veľkosti a moci vagnerovcov," dodalo britské ministerstvo obrany.



Kremeľ sa podľa všetkého snaží v posledných týždňoch obmedziť nadmerný vplyv zakladateľa Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, ktorý získal vďaka jej úlohe v boji na Ukrajine. Dostal sa totiž do sporov s ministerstvom obrany v Moskve, lebo opakovane kritizoval velenie ruskej armády za postup na Ukrajine.