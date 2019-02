Britské ministerstvo vnútra chce Shamime Begumovej odobrať občianstvo

O príkaze na odobratie Begumovej občianstva informovalo ministerstvo jej rodinu prostredníctvom listu.

Londýn 19. februára (TASR) - Britské ministerstvo vnútra plánuje odobrať občianstvo Shamime Begumovej, ktorá sa ako 15-ročná pridala k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Begumová minulý týždeň ohlásila svoje odhodlanie vrátiť sa zo Sýrie späť do vlasti. S odvolaním sa na informácie právneho zástupcu Begumovej rodiny o tom v utorok informovala spravodajská televízia Sky News.



"Rodina je veľmi sklamaná z rozhodnutia ministerstva vnútra, ktoré chce vydať príkaz na zbavenie Shamimy jej (britského) občianstva," vyhlásil právny zástupca Begumovcov, Tasnime Akunjee. Dodal, že Begumovej rodina "zvažuje všetky právne kroky na to, aby mohla napadnúť dané rozhodnutie."



Britský minister spravodlivosti David Gauke na margo Begumovej minulý týždeň vyhlásil, že Londýn nemusí byť schopný zabrániť jej návratu do vlasti, pretože nemôže "nechať človeka bez štátnej príslušnosti".



Zbavenie Begumovej jej britského občianstva však môže byť podľa Sky News umožnené tým, že má dvojaké britsko-bangladéšske občianstvo.



Shamima mala 15 rokov, keď spolu s dvoma spolužiačkami - dievčatami menom Kadiza Sultana a Amira Abase - odletela 17. februára 2015 z londýnskeho letiska Gatwick do Turecka. Následne všetky tri priateľky prekročili sýrske štátne hranice, aby sa pridali k Islamskému štátu. Rodičom doma povedali, že idú na celodenný výlet.