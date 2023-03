Británia: Vagnerovci verbujú bojovníkov už aj na ruských školách

Moskva 13. marca (TASR) - Britské ministerstvo obrany vo svojej pondelňajšej správe tvrdí, že príslušníci ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny začali najnovšie viesť "kariérne rozhovory" na stredných školách s cieľom získavať nových "bojovníkov" na Ukrajinu.



Vagnerovcom podľa stanice Sky News pravdepodobne v ostatnom čase zakázali verbovať bo bojov na Ukrajine odsúdencov z ruských väzníc, a to pretrvávajúce spory s Kremľom. Práve z väzníc pritom Vagnerova skupina mnohých bojovníkov, ktorým sľubovali, že po skončení kontraktu budú prepustení na slobodu.



Britský rezort obrany vo svojej najnovšej zvodke -založenej na zisteniach tajných služieb - uvádza, že šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin teraz "s veľkou pravdepodobnosťou presmeruje náborové úsilie na slobodných ruských občanov".



Od začiatku marca zriadili Vagnerovci podľa britského ministerstva v Rusku už prinajmenšom 40 náborových stredísk, a to najmä v športových centrách.



"Maskovaní verbovači Vagnerovcov viedli v ostatných dňoch kariérne rozhovory na moskovských stredných školách, rozdávali dotazníky s názvom 'prihláška mladého bojovníka', aby získali kontaktné údaje od žiakov, ktorí prejavili záujem," uviedol britský rezort obrany.



Obeťami bojov na Ukrajine sa stala už približne polovica z vagnerovcov naverbovaných vo väzniciach, uvádza britské ministerstvo. Dodáva, že najnovšie náborové snahy týchto žoldnierov "pravdepodobne nenahradia" prílev bojovníkov, aký im poskytovali práve ruské väznice.



Ak predpokladaný zákaz verbovať odsúdencov potrvá aj naďalej, Prigožin bude podľa britského ministerstva pravdepodobne nútený "znížiť rozsah či intenzitu operácií vagnerovcov na Ukrajine".



Kremeľ sa podľa všetkého snaží v posledných týždňoch obmedziť Prigožinov nadmerný vplyv, aký získal vďaka dôležitej úlohe vagnerovcov v boji na Ukrajine. Šéf Vagnerovej skupiny sa totiž dostal do sporov s ruským ministerstvom obrany pre opakované kritické vyjadrenia na adresu velenia ruskej armády.