Britský rezort obrany: Rusko sa sústredí na obsadenie Doneckej oblasti

Kyjev 4. júla (TASR) - Ruské invázne vojská sa po dobytí strategicky významného východoukrajinského mesta Lysyčansk sústredia na úplné obsadenie Doneckej oblasti. V pravidelnom hodnotení vývoja vojny na Ukrajine to v pondelok uviedlo britské ministerstvo obrany.



"Ukrajinské sily sa (po týždni intenzívnych bojov) stiahli z Lysyčanska, mesta na frontovej línii v Luhanskej oblasti, a to pravdepodobne na pripravené obranné pozície," uviedlo ministerstvo s odvolaním sa na správy britských tajných služieb.



Lysyčansk bol posledným veľkým populačným centrom v Luhanskej oblasti, ktoré ešte ovládali ukrajinské sily. Po jeho obsadení ruské jednotky "takmer určite" presmerujú svoju pozornosť na Doneckú oblasť, uvádza britské ministerstvo. Rozsiahle časti Donecka má ešte stále v moci ukrajinská armáda, ktorá kladie ruským vojskám tvrdý odpor.



"Bitka o Donbas je ničivou a opotrebovávacou vojnou, a to sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezmení ani v najbližších týždňoch," napísal na Twitteri rezort obrany v Londýne.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v nedeľu oznámil, že ruské sily obsadili mesto Lysyčansk, a tým pádom aj celú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny. Ukrajina poprela, že by Rusi už boli ovládli Lysyčansk úplne, avšak pripustila, že situácia v meste je veľmi komplikovaná a že ukrajinské sily sú pripravené v niektorých oblastiach ustupovať, aby ušetrili životy svojich vojakov pre budúcu protiofenzívu zameranú na oslobodenie okupovaných oblastí.