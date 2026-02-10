< sekcia Zahraničie
Britské múzeum dalo 3,5 milióna libier na zaistenie prívesku
Viac ako desať percent z celkovej sumy bolo vyzbieraných prostredníctvom crowdfundingovej kampane.
Autor TASR
Londýn 10. februára (TASR) - Britské múzeum (BM) v utorok oznámilo, že vyzbieralo 3,5 milióna libier na nákup zlatého prívesku v tvare srdca, ktorý súvisí s kráľom Henrichom VIII. a jeho prvou manželkou Katarínou Aragónskou.
Viac ako desať percent z celkovej sumy bolo vyzbieraných prostredníctvom crowdfundingovej kampane, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP. BM vybralo 3,5 milióna libier na nákup zlatého prívesku v tvare srdca, ktorý súvisí s Henrichom VIII. a Katarínou Aragónskou.
Prívesok známy ako Tudorovo srdce je „jediný šperk svojho druhu“ z 24-ročného manželstva Henricha VIII. s Katarínou Aragónskou (tiež písané ako Katherine), uviedlo múzeum. Manželstvo sa skončilo v roku 1533 rozvodom, keď Henrich VIII. zrušil zväzok, nakoniec sa odtrhol od rímskokatolíckej cirkvi a uzavrel ďalších päť nešťastných manželstiev.
Britské múzeum uviedlo, že zabezpečilo financovanie „na získanie prívesku Tudor Heart do svojej stálej zbierky, čím zaručí, že bude vystavený na verejnosti pre budúce generácie“. „Tento krásny zachovaný exemplár nám rozpráva o kúsku anglickej histórie, o ktorom málokto z nás vedel, ale o ktorom sa teraz môžeme všetci dozvedieť viac,“ povedal riaditeľ BM Nicholas Cullinan. Podľa inštitúcie „sa takmer žiadne iné predmety, ktoré oslavujú vzťah Henricha a Kataríny, nezachovali, keďže väčšina z nich sa v priebehu času stratila“.
Prívesok z 24-karátového zlata zobrazuje bielu a červenú tudorovskú ružu, symbol dynastie Henricha, prepletenú s granátovým jablkom, ktoré bolo osobným znakom Kataríny. Na nápise pod ním je uvedené „tousiors“, staré francúzske slovo pre „vždy“, a na zadnej strane prívesku sú písmená „H“ a „K“ - pravdepodobne odkazujúce na kráľa a jeho prvú manželku.
Výskum múzea ukázal, že prívesok mohol byť vytvorený pri príležitosti zasnúbenia ich dcéry, princeznej Mary, s francúzskym dedičom trónu v roku 1518. Objavil ho majiteľ kaviarne z Birminghamu, ktorý v roku 2019 používal detektor kovov na mieste vyschnutého rybníka v grófstve Warwickshire, severozápadne od Londýna.
BM, ktoré má najväčšiu stálu muzeálnu expozíciu na svete, začalo v októbri 2025 akumulovať finančné prostriedky, aby mohlo prívesok vystavovať natrvalo a zabránilo jeho odkúpeniu súkromným zberateľom.
Viac ako 45.000 ľudí prispelo individuálnymi darmi na výzvu v celkovej výške 380.000 libier, pričom Národný fond na ochranu kultúrneho dedičstva (NHMF) prispel 1,8 miliónmi libier.
Viac ako desať percent z celkovej sumy bolo vyzbieraných prostredníctvom crowdfundingovej kampane, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP. BM vybralo 3,5 milióna libier na nákup zlatého prívesku v tvare srdca, ktorý súvisí s Henrichom VIII. a Katarínou Aragónskou.
Prívesok známy ako Tudorovo srdce je „jediný šperk svojho druhu“ z 24-ročného manželstva Henricha VIII. s Katarínou Aragónskou (tiež písané ako Katherine), uviedlo múzeum. Manželstvo sa skončilo v roku 1533 rozvodom, keď Henrich VIII. zrušil zväzok, nakoniec sa odtrhol od rímskokatolíckej cirkvi a uzavrel ďalších päť nešťastných manželstiev.
Britské múzeum uviedlo, že zabezpečilo financovanie „na získanie prívesku Tudor Heart do svojej stálej zbierky, čím zaručí, že bude vystavený na verejnosti pre budúce generácie“. „Tento krásny zachovaný exemplár nám rozpráva o kúsku anglickej histórie, o ktorom málokto z nás vedel, ale o ktorom sa teraz môžeme všetci dozvedieť viac,“ povedal riaditeľ BM Nicholas Cullinan. Podľa inštitúcie „sa takmer žiadne iné predmety, ktoré oslavujú vzťah Henricha a Kataríny, nezachovali, keďže väčšina z nich sa v priebehu času stratila“.
Prívesok z 24-karátového zlata zobrazuje bielu a červenú tudorovskú ružu, symbol dynastie Henricha, prepletenú s granátovým jablkom, ktoré bolo osobným znakom Kataríny. Na nápise pod ním je uvedené „tousiors“, staré francúzske slovo pre „vždy“, a na zadnej strane prívesku sú písmená „H“ a „K“ - pravdepodobne odkazujúce na kráľa a jeho prvú manželku.
Výskum múzea ukázal, že prívesok mohol byť vytvorený pri príležitosti zasnúbenia ich dcéry, princeznej Mary, s francúzskym dedičom trónu v roku 1518. Objavil ho majiteľ kaviarne z Birminghamu, ktorý v roku 2019 používal detektor kovov na mieste vyschnutého rybníka v grófstve Warwickshire, severozápadne od Londýna.
BM, ktoré má najväčšiu stálu muzeálnu expozíciu na svete, začalo v októbri 2025 akumulovať finančné prostriedky, aby mohlo prívesok vystavovať natrvalo a zabránilo jeho odkúpeniu súkromným zberateľom.
Viac ako 45.000 ľudí prispelo individuálnymi darmi na výzvu v celkovej výške 380.000 libier, pričom Národný fond na ochranu kultúrneho dedičstva (NHMF) prispel 1,8 miliónmi libier.