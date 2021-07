Britské múzeum zreštauruje pamiatky poškodené pri výbuchu v Bejrúte

Londýn 27. júla (TASR) - Britské múzeum v Londýne zreštauruje osem vzácnych sklenených nádob, ktoré boli poškodené počas minuloročného výbuchu v bejrútskom prístave. Oznámili to v utorok predstavitelia spomenutej renomovanej kultúrnej inštitúcie, píše agentúra AFP.



Pracovníci reštaurátorských laboratórií Britského múzea zložia zo stoviek sklenených úlomkov pôvodné nádoby za pomoci finančných zdrojov z Európskej nadácie výtvarného umenia (TEFAF).



Nádoby boli pôvodne vystavené v priestoroch Archeologického múzea Americkej univerzity v Bejrúte v spoločnej vitríne so 74 predmetmi z rímskeho, byzantského a islamského obdobia. Sídlo múzea sa nachádza 3,2 kilometra od miesta, kde vlani v auguste došlo k mohutnej explózii. Po výbuchu sa ich úlomky pomiešali so sklom z rozbitých okien a výplní vitrín.



Odborníci dospeli k záveru, že možné je zachrániť len 15 z poškodených predmetov a na rekonštrukciu do Londýna bolo možné bezpečne previezť osem z nich.



Ide o nádoby pochádzajúce z prvého storočia pred naším letopočtom, ktoré dokumentujú vývoj technológie výroby skla v Libanone, pričom dve z nich boli pravdepodobne dovezené zo Sýrie alebo z Egypta.



"Tieto predmety majú mimoriadnu historickú, umeleckú a kultúrnu hodnotu. Ich návrat do náležitej formy predstavuje dôležitý symbol obnovy... po (vlaňajšej) katastrofe," uviedol predseda TEFAF Hidde van Seggelen.



Pred tým, ako cenné predmety po obnove prevezú do Libanonu, dočasne ich vystavia v Britskom múzeu. Jeho riaditeľ Hartwig Fischer povedal, že tamojšie "odborné znalosti a zdroje" umožnia záchranu týchto objektov a "v Libanone sa z nich tak (ľudia) budú môcť tešiť ešte mnoho rokov".



Pri výbuchu, ktorý vlani 4. augusta zničil prístav v Bejrúte a veľkú časť libanonského hlavného mesta, zomrelo viac ako 200 ľudí a viac ako 6500 ich bolo zranených. Predpokladá sa, že v sklade explodovalo 2750 ton dusičnanu amónneho, ktorý bol v prístave uložený od roku 2013, keď ho zhabali tamojšie colné úrady. Tento nebezpečný tovar však zostal uložený v sklade, aj keď colníci opakovane - ale neúspešne - žiadali súd, aby nariadil odvoz tohto materiálu.



V dôsledku tejto explózie sa bez strechy nad hlavou ocitlo okolo 300.000 ľudí. Explózia spôsobila materiálne škody v odhadovanej výške 10 až 15 miliárd dolárov a zhoršila už aj tak hlbokú politickú a ekonomickú krízu v Libanone.