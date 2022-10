Britské námorníctvo preveruje tvrdenia o obťažovaní na ponorkách

Londýn 30. októbra (TASR) - Veliteľ britského kráľovského námorníctva admirál sir Ben Key nariadil interné vyšetrovanie podozrení zo sexuálneho obťažovania členiek posádok na ponorkách.



Britský denník Daily Mail vo svojom sobotňajšom vydaní zverejnil článok založený na rozhovore so Sophie Brookovou, bývalou poručíčkou námorníctva, ktorá opisovala "neustále sexuálne šikanovanie" na ponorkách. Ako príklad uviedla počínanie mužských členov posádky, ktorí si zapisovali mená svojich kolegýň na "zoznam znásilnených".



V článku boli citované aj dve nemenované informátorky, ktorých vyjadrenia podporili jej výpoveď.



Podľa respondentov denníka sa kauza neobmedzila len na sexuálne obťažovanie – so ženami v ponorkovej flotile sa zaobchádza neúctivo, často sa na ne kričí.



Sexuálne obťažovanie je "normou" aj v námorníctve, uviedla podľa Daily Mail 46-ročná žena menom Louise. Podľa nej sa "zdá, že všetci tam žijú v paralelnom vesmíre."



"Večer pred návratom na breh neuveriteľne veľa pijú, pokiaľ nie sú v službe," uviedla a dodala, že alkohol je často katalyzátorom neprijateľného správania.



Louise v rozhovore povedala, že aj ona sama bola obeťou takéhoto správania, keď v rokoch 2019 a 2020 slúžila na dvoch rôznych plavidlách.



Admirál Ben Key v reakcii na tieto obvinenia zverejnil vyhlásenie s ubezpečením, že "akékoľvek udalosti, ktoré nie sú v súlade so štandardom Kráľovského námorníctva, sú úplne neprijateľné a neodrážajú to, čím by flotila mala byť."



"Tieto obvinenia sú škandalózne. Sexuálne obťažovanie a sexuálne útoky nemajú v kráľovskom námorníctve miesto a nebudeme to tolerovať," deklaroval a dodal, že každý, kto sa previní, "bude braný na zodpovednosť" bez ohľadu na hodnosť.



Emma Nortonová, riaditeľka Centra pre vojenskú spravodlivosť - charitatívnej organizácie, ktorá poskytuje právnu pomoc obetiam obťažovania, pre britskú spravodajskú televíziu Sky News uviedla, že len približne 10 percent žien, ktoré zažili šikanovanie a obťažovanie v službe, podá oficiálnu sťažnosť. Neveria totiž, že sa im dostane spravodlivosti alebo nestranného posúdenia kauzy.



Nortonová uviedla, že Kráľovské námorníctvo nekonalo na základe opakovaných odporúčaní, aby zlepšilo nezávislé preverovanie takýchto žiadostí.