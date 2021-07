Britské organizácie vyzvali tehotné ženy na zaočkovanie proti covidu

Londýn 31. júla (TASR) - Britské zdravotnícke organizácie vyzvali tehotné ženy, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu, keďže výsledky nedávnej štúdie ukazujú, že variant delta zrejme zvyšuje riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 u tehotných žien spojeného s hospitalizáciou. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Jacqueline Dunkleyová-Bentová, popredná pôrodná asistentka v Anglicku, napísala praktickým lekárom a pôrodným asistentkám a vyzvala ich, aby povzbudili nastávajúce matky k očkovaniu. Povedala, že vyzýva tehotné ženy, aby "chránili seba a svoje deti".



Očkovanie tehotných žien odporučili tiež britská Kráľovská spoločnosť pôrodníkov a gynekológov (RCOG) i Kráľovská spoločnosť pôrodných asistentiek.



Anglický úrad verejného zdravotníctva (PHE) uviedol, že odporúča tehotným ženám očkovaciu látku proti covidu od spoločností Pfizer/BioNTech alebo Moderna, ktoré v Spojených štátoch podali viac ako 130.000 tehotným ženám.



V štúdii založenej na údajoch britských úradov, publikovanej on-line 25. júla, sa uvádza, že podiel tehotných žien prijatých do nemocnice so stredne závažným až závažným priebehom ochorenia COVID-19 "výrazne" vzrástol, keď sa v Británii stal v máji dominantný variant delta.



Autori predmetnej štúdie z Oxfordskej univerzity zistili, že u tehotných žien hospitalizovaných počas tejto vlny bola väčšia pravdepodobnosť zápalu pľúc, pričom tretina z nich potrebovala podporu dýchania.



"Je veľmi znepokojujúce, že sa zvyšuje hospitalizácia tehotných žien s ochorením COVID-19, a že sa zdá, že u tehotných žien infikovaných variantom delta je priebeh nákazy vážnejší," povedal vedúci štúdie profesor Marian Knight.



Žiadna z vyše 3000 tehotných žien prijatých od februára do nemocnice s príznakmi choroby nebola plne zaočkovaná, uvádza sa v štúdii. Ako píše AFP, štúdia nezahŕňa tehotné ženy s ľahkým priebehom ochorenia, ktoré boli liečené mimo nemocníc.