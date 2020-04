Britské reštaurácie a ich dodávatelia našli spôsob, ako sa udržať

Londýn 11. apríla (TASR) - Aj Británia pristúpila k rozsiahlym blokádam, aby zastavila šírenie nového koronavírusu. Reštaurácie, kaviarne, puby či bary tak zostali zatvorené a museli hľadať spôsoby, ako prežiť. Riešenie našli v doručovaní hotových jedál aj potravín a čerstvej zeleniny, keďže majú slušnú sieť dodávateľov. Dúfajú, že im tieto služby pomôžu udržať sa nad vodou.



"Love Shack", vegánska reštaurácia v Hackney, vo východnom Londýne, na svojej webovej stránke vysvetľuje, že "v týchto ťažkých časoch musíme hľadať nové spôsoby, ako sa udržať nad vodou". Namiesto toho, aby svoje zásoby vyhodila do odpadu, reštaurácia teraz dodáva suroviny domácnostiam.



"Bývalá reštaurácia, teraz neplánovaný zelovoc," uvádza na svojom Instagrame. "Nejakým spôsobom sme sa stali vegánskymi potravinami s donáškou do domu."



Aj v prípade potravinového trhu Mercato Metropolitano bol rovnaký krok "nevyhnutnou zmenou podnikania," uviedla hovorkyňa Nezahat Sevimová.



Pred vypuknutím epidémie si klienti kupovali trhu potraviny a pouličné jedlá z tzv. food truckov alebo dodávok upravených tak, aby v nich bolo možné predávať jedlo, a konzumovali ho na trhu pri veľkých stoloch.



Teraz svoju ponuku privezú členom svojej "lojálnej komunity", ale aj novým zákazníkom až na ich prah, keďže mnohé potraviny, zvlášť špecifické suroviny, napríklad vegánske, sa v týchto časoch ťažšie zháňajú nielen v bežných obchodoch, ale aj online.



"Ak to nedokážu supermarkety, my áno," hlása na Instagrame reštaurácia Nonna Tonda. "Dodáme naše čerstvé cestoviny a omáčky k vašim dverám."



Táto talianska reštaurácia v západnom Londýne teraz rozváža po celom meste čerstvé cestoviny, čo je vysoko cenená pochúťka, ktorá od zavedenia blokády často chýba v regáloch supermarketov.



To, čo sa začalo ako izolované iniciatívy, sa rýchlo rozšírilo po celom meste. Minulý víkend bol na Istagrame otvorený nový účet pod názvom "Shop local London", na ktorom ponúkajú firmy naprieč keteringovým sektorom od reštaurácií, cez food-trucky po veľkoobchody, rozvoz hotových jedál aj potravín, keďže prišli o klientov.



Veľkoobchodný dodávateľ Natoora, ktorý zásobuje 30.000 reštaurácií, sa tiež otvoril pre verejnosť. Jeho zamestnanci teraz pripravujú prepravky so základnými potravinami pre rozvoz priamo k dverám Londýnčanov.



Spoločnosť si tak dokázala udržať 90 až 95 % svojich obvyklých tržieb, uviedol pre agentúru AFP jej zakladateľ Franco Fubini, aj keď pripustil, že museli pristúpiť k istým úpravám. Spotrebitelia napríklad nekupujú toľko artičokov ako reštaurácie. Na druhej strane domácnosti nakupujú oveľa viac avokád.