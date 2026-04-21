Britské Spoločenstvo národov chystá oslavy storočnice Alžbety II.
Kráľovná Alžbeta II. bola najdlhšie vládnucou panovníčkou v dejinách Spojeného kráľovstva a na čele krajiny stála 70 rokov a 214 dní.
Autor TASR
Londýn/Bratislava 21. apríla (TASR) – Britské Spoločenstvo národov pripravuje veľké oslavy storočnice narodenia kráľovnej Alžbety II. Narodila sa 21. apríla 1926 a aj keď od jej smrti v septembri 2022 uplynuli takmer štyri roky, jej odkaz zostáva pre milióny ľudí symbolom stability a kontinuity.
Kráľovná Alžbeta II. bola najdlhšie vládnucou panovníčkou v dejinách Spojeného kráľovstva a na čele krajiny stála 70 rokov a 214 dní. Oslavy spojené so storočnicou jej narodenia sú pripomenutím hodnôt, ktoré reprezentovala – stability, oddanosti službe a kontinuity. V čase globálnej neistoty zostáva jej životný príbeh inšpiráciou pre politických lídrov aj bežných občanov po celom svete. Kráľovná predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností 20. a 21. storočia.
Alžbeta Alexandra Mária sa narodila ako prvé dieťa vojvodu z Yorku (neskoršieho kráľa Juraja VI.) a jeho manželky Alžbety, rodenej Bowes-Lyonovej. Pôvodne nikto nepredpokladal, že raz zasadne na trón, lebo jej otec bol druhým v poradí nástupníctva. Osud zmenila v roku 1936 abdikácia jej strýka Eduarda VIII., po ktorej sa kráľom stal Juraj VI.
Už od detstva prejavovala mimoriadny zmysel pre poriadok a zodpovednosť, čím sa odlišovala od svojej mladšej sestry Margaret. Obe sestry vzdelávala guvernantka Marion Crawfordová, prezývaná „Crawfie“. Počas druhej svetovej vojny slúžila budúca kráľovná v Ženskom pomocnom pozemnom zbore ako mechanička a vodička, čím sa stala prvou ženskou členkou kráľovskej rodiny v aktívnej vojenskej službe.
Jej nástup na trón v roku 1952 prišiel náhle po predčasnej smrti jej otca. Správa o úmrtí kráľa ju zastihla v Keni, odkiaľ sa vrátila už ako panovníčka. Korunovácia v roku 1953 vo Westminsterskom opátstve bola prvou udalosťou tohto druhu vysielanou televíziou do celého sveta, čím Alžbeta II. symbolicky otvorila novú éru modernizácie monarchie.
Odhaduje sa, že len v Británii korunováciu sledovalo 27 miliónov ľudí. Pre mnohých to bol moment, kedy si kvôli Alžbete kúpili svoj prvý televízor v živote. Záznamy sa lietadlami RAF (Royal Air Force) okamžite prevážali cez oceán do Kanady a USA, aby ich tam mohli vysielať ešte v ten istý deň.
Alžbeta II. bola známa svojim neformálnym kráľovským mottom „Never complain, never explain“ (Nikdy sa nesťažuj a nikdy nič nevysvetľuj). Počas svojej sedemdesiatročnej vlády spolupracovala s 15 britskými premiérmi, od Winstona Churchilla až po Liz Trussovú, ktorú vymenovala do funkcie len dva dni pred svojím skonom. Každý z nich oceňoval jej znalosti ústavných záležitostí, jej nestrannosť a schopnosť poskytnúť radu v čase politickej krízy. Jej týždenné audiencie s predsedami vlád boli považované za kľúčový prvok britskej parlamentnej demokracie.
Jedným z jej najvýznamnejších úspechov bola transformácia britského impéria na moderný Commonwealth. Pod jej vedením sa toto spoločenstvo národov stalo dobrovoľným združením nezávislých štátov spájaných spoločnými hodnotami demokracie a slobody. Počas svojho života navštívila takmer každú členskú krajinu Commonwealthu, čím upevňovala vzájomné putá a rešpekt.
Osobnosť Alžbety II. bola charakteristická disciplinovaným prístupom k povinnostiam a zmyslom pre humor, ktorý si zachovala aj v ťažkých chvíľach. Monarchiu chápala ako službu ľudu, nie ako privilégium. Tento prístup jej priniesol rešpekt nielen v Spojenom kráľovstve, ale aj u svetových lídrov.
Už ako princezná, počas rozhlasového prejavu z Kapského Mesta pri príležitosti svojich 21. narodenín v roku 1947, vyslovila pamätný sľub zasvätiť celý svoj život, či už bude dlhý alebo krátky, službe ľudu. Tento záväzok sa stal morálnym kompasom jej 70-ročného vládnutia.
Alžbeta II. pricestovala aj na Slovensko v októbri 2008. So svojim manželom princom Philipom okrem Bratislavy navštívila aj Vysoké Tatry, kde v Starom Smokovci otvorila bezbariérový chodník na Hrebienok. V Poprade hodila čestné buly v hokejovom zápase medzi miestnym klubom a britským tímom Guildford Flames.
Jubilejné oslavy, ktoré koordinuje Buckinghamský palác v spolupráci s vládami 56 krajín Commonwealthu (od Kanady cez Austráliu až po Nový Zéland), majú globálny charakter. V utorok 21. apríla sa v Londýne uskutoční slávnostná bohoslužba v Katedrále svätého Pavla, na ktorej sa zúčastní kráľ Karol III. s kráľovnou Kamilou a ďalší členovia kráľovskej rodiny.
Buckinghamský palác pri tejto príležitosti otvorí špeciálnu výstavu vzácnych fotografií a osobných predmetov panovníčky. Výstava zahŕňa aj doteraz nezverejnené zábery z jej detstva a súkromných rodinných momentov.
Súčasťou sprievodných akcií je aj záhradná slávnosť v palácových záhradách, na ktorú kráľ pozval sto britských občanov oslavujúcich svoje sté narodeniny v rovnaký deň ako jeho matka. V krajinách Commonwealthu sa konajú spomienkové koncerty, výsadba pamätných stromov v rámci projektu The Queen's Green Canopy a slávnostné prehliadky. Pri tejto príležitosti Kráľovská mincovňa a Kráľovská pošta vydali k jubileu limitované edície mincí a známok pripomínajúcich kľúčové míľniky vládnutia Alžbety II.
