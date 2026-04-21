Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Britské Spoločenstvo národov chystá oslavy storočnice Alžbety II.

Na archívnej snímke britská kráľovná Alžbeta II. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Kráľovná Alžbeta II. bola najdlhšie vládnucou panovníčkou v dejinách Spojeného kráľovstva a na čele krajiny stála 70 rokov a 214 dní.

Autor TASR
Londýn/Bratislava 21. apríla (TASR) – Britské Spoločenstvo národov pripravuje veľké oslavy storočnice narodenia kráľovnej Alžbety II. Narodila sa 21. apríla 1926 a aj keď od jej smrti v septembri 2022 uplynuli takmer štyri roky, jej odkaz zostáva pre milióny ľudí symbolom stability a kontinuity.

Kráľovná Alžbeta II. bola najdlhšie vládnucou panovníčkou v dejinách Spojeného kráľovstva a na čele krajiny stála 70 rokov a 214 dní. Oslavy spojené so storočnicou jej narodenia sú pripomenutím hodnôt, ktoré reprezentovala – stability, oddanosti službe a kontinuity. V čase globálnej neistoty zostáva jej životný príbeh inšpiráciou pre politických lídrov aj bežných občanov po celom svete. Kráľovná predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností 20. a 21. storočia.

Na snímke zľava britská kráľovná Alžbeta II. a prezident SR Ivan Gašparovič (vpravo) v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách 24. októbra 2008.
Foto: TASR - František Iván


Alžbeta Alexandra Mária sa narodila ako prvé dieťa vojvodu z Yorku (neskoršieho kráľa Juraja VI.) a jeho manželky Alžbety, rodenej Bowes-Lyonovej. Pôvodne nikto nepredpokladal, že raz zasadne na trón, lebo jej otec bol druhým v poradí nástupníctva. Osud zmenila v roku 1936 abdikácia jej strýka Eduarda VIII., po ktorej sa kráľom stal Juraj VI.

Už od detstva prejavovala mimoriadny zmysel pre poriadok a zodpovednosť, čím sa odlišovala od svojej mladšej sestry Margaret. Obe sestry vzdelávala guvernantka Marion Crawfordová, prezývaná „Crawfie“. Počas druhej svetovej vojny slúžila budúca kráľovná v Ženskom pomocnom pozemnom zbore ako mechanička a vodička, čím sa stala prvou ženskou členkou kráľovskej rodiny v aktívnej vojenskej službe.

Jej nástup na trón v roku 1952 prišiel náhle po predčasnej smrti jej otca. Správa o úmrtí kráľa ju zastihla v Keni, odkiaľ sa vrátila už ako panovníčka. Korunovácia v roku 1953 vo Westminsterskom opátstve bola prvou udalosťou tohto druhu vysielanou televíziou do celého sveta, čím Alžbeta II. symbolicky otvorila novú éru modernizácie monarchie.

Na snímke britská kráľovná Alžbeta II. (uprostred) so záujmom sleduje slovenské výrobky z dreva, vpravo prezident SR Ivan Gašparovič 24. októbra 2008 v Spišskej Sobote.
Foto: TASR - Lukáš Furcoň


Odhaduje sa, že len v Británii korunováciu sledovalo 27 miliónov ľudí. Pre mnohých to bol moment, kedy si kvôli Alžbete kúpili svoj prvý televízor v živote. Záznamy sa lietadlami RAF (Royal Air Force) okamžite prevážali cez oceán do Kanady a USA, aby ich tam mohli vysielať ešte v ten istý deň.

Alžbeta II. bola známa svojim neformálnym kráľovským mottom „Never complain, never explain“ (Nikdy sa nesťažuj a nikdy nič nevysvetľuj). Počas svojej sedemdesiatročnej vlády spolupracovala s 15 britskými premiérmi, od Winstona Churchilla až po Liz Trussovú, ktorú vymenovala do funkcie len dva dni pred svojím skonom. Každý z nich oceňoval jej znalosti ústavných záležitostí, jej nestrannosť a schopnosť poskytnúť radu v čase politickej krízy. Jej týždenné audiencie s predsedami vlád boli považované za kľúčový prvok britskej parlamentnej demokracie.

Na snímke zľava princ Philip, kráľovná Alžbeta II., prezident SR Ivan Gašparovič a prvá dáma Slovenska Silvia Gašparovičová v Prezidentskom paláci v Bratislave 23. októbra 2008.
Foto: TASR – Pavel Neubauer


Jedným z jej najvýznamnejších úspechov bola transformácia britského impéria na moderný Commonwealth. Pod jej vedením sa toto spoločenstvo národov stalo dobrovoľným združením nezávislých štátov spájaných spoločnými hodnotami demokracie a slobody. Počas svojho života navštívila takmer každú členskú krajinu Commonwealthu, čím upevňovala vzájomné putá a rešpekt.

Osobnosť Alžbety II. bola charakteristická disciplinovaným prístupom k povinnostiam a zmyslom pre humor, ktorý si zachovala aj v ťažkých chvíľach. Monarchiu chápala ako službu ľudu, nie ako privilégium. Tento prístup jej priniesol rešpekt nielen v Spojenom kráľovstve, ale aj u svetových lídrov.

Už ako princezná, počas rozhlasového prejavu z Kapského Mesta pri príležitosti svojich 21. narodenín v roku 1947, vyslovila pamätný sľub zasvätiť celý svoj život, či už bude dlhý alebo krátky, službe ľudu. Tento záväzok sa stal morálnym kompasom jej 70-ročného vládnutia.

Na snímke britská kráľovná Alžbeta II. (prvá zľava) v Hoteli Hradná Brána v mestskej časti Devín v Bratislave 23. októbra 2008, kde sa kráľovná rozpráva so Sirom Nicolasom Wintonom (druhý sprava) a jedným z jeho "detí" .
Foto: TASR - Štefan Puškáš


Alžbeta II. pricestovala aj na Slovensko v októbri 2008. So svojim manželom princom Philipom okrem Bratislavy navštívila aj Vysoké Tatry, kde v Starom Smokovci otvorila bezbariérový chodník na Hrebienok. V Poprade hodila čestné buly v hokejovom zápase medzi miestnym klubom a britským tímom Guildford Flames.

Jubilejné oslavy, ktoré koordinuje Buckinghamský palác v spolupráci s vládami 56 krajín Commonwealthu (od Kanady cez Austráliu až po Nový Zéland), majú globálny charakter. V utorok 21. apríla sa v Londýne uskutoční slávnostná bohoslužba v Katedrále svätého Pavla, na ktorej sa zúčastní kráľ Karol III. s kráľovnou Kamilou a ďalší členovia kráľovskej rodiny.

Buckinghamský palác pri tejto príležitosti otvorí špeciálnu výstavu vzácnych fotografií a osobných predmetov panovníčky. Výstava zahŕňa aj doteraz nezverejnené zábery z jej detstva a súkromných rodinných momentov.

Na snímke britská kráľovná Alžbeta II. (vľavo) a princ Philip počas príletu na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave 23. októbra 2008.
Foto: TASR - Štefan Puškáš


Súčasťou sprievodných akcií je aj záhradná slávnosť v palácových záhradách, na ktorú kráľ pozval sto britských občanov oslavujúcich svoje sté narodeniny v rovnaký deň ako jeho matka. V krajinách Commonwealthu sa konajú spomienkové koncerty, výsadba pamätných stromov v rámci projektu The Queen's Green Canopy a slávnostné prehliadky. Pri tejto príležitosti Kráľovská mincovňa a Kráľovská pošta vydali k jubileu limitované edície mincí a známok pripomínajúcich kľúčové míľniky vládnutia Alžbety II.
