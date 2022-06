Britské Spoločenstvo národov prijalo nových členov - Gabon a Togo

Kigali 25. júna (TASR) - Gabon a Togo sa v sobotu stali novými členmi Spoločenstva národov. Tieto frankofónne západoafrické štáty sú prvými novými členmi Commonwealthu od roku 2009, keď jeho rady rozšírila Rwanda. Tá sa aj stala hostiteľom summitu Spoločenstva národov, ktorý v sobotu vyvrcholil práve prijatím nových členov.



Ako informovala agentúra AFP, podľa analytikov sa frankofónne štáty v posledných rokoch usilujú o členstvo v Spoločenstve národov aj pre to, aby sa odpútali od Francúzska.



Togský politológ Mohamed Madi Djabakate vysvetlil, že vstup Toga do Commonwealthu má v krajine podporu, keďže vplyvu Francúzska sa v Togu často pripisuje vina za jeho hospodárske problémy.



"Vstup Toga do Spoločenstva národov je pre mnohých ľudí lepší ako zdieľanie francúzskeho jazyka a kultúry, čo v konečnom dôsledku nepodporilo rozvoj (krajiny)," povedal pre agentúru AFP.



Togský minister zahraničných vecí Robert Dussey uviedol, že členstvo Toga je "motivované túžbou rozšíriť svoju diplomatickú, politickú a hospodársku sieť..., ako aj priblížiť sa k anglicky hovoriacemu svetu".



Dodal, že Togu s 8,5 miliónom obyvateľov to tiež umožní nanovo definovať bilaterálne vzťahy so Spojeným kráľovstvom po jeho odchode z Európskej únie.



Gabonský prezident Ali Bongo povedal, že vstupom Gabonu do Spoločenstva národov sa začala písať "nová kapitola" dejín štátu a otvárajú sa preň príležitosti v ekonomike, diplomacii i kultúre.



Britský premiér Boris Johnson povedal, že záujem nových členov dokazuje, že Spoločenstvo národov je životaschopné a prosperuje.



Spoločenstvo národov predstavuje tretinu ľudstva a zahŕňa krajiny Afriky, Ázie, Európy a Ameriky.



Prvým členom Commonwealthu bez historických väzieb na Britániu sa v roku 1995 stal Mozambik, ktorý je bývalou portugalskou kolóniou.