Britské spoločnosti spájané s otroctvom podporia programy pre menšiny

Londýn 18. júna (TASR) - Dve z najväčších britských spoločností prisľúbili finančnú podporu projektom pomáhajúcim menšinám. Urobili tak v období, keď sa ostrovná krajina snaží vyrovnať so svojou úlohou v obchode s otrokmi v minulosti. Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra AP.



Gigantická poisťovňa Lloyd's of London a rozsiahla sieť pubov Greene King dali prísľuby po tom, čo sa dostali do databázy spoločností spájaných s obchodom s otrokmi, ktorú vypracovala popredná britská vysoká škola University College London.



Sieť pubov založil v roku 1799 Benjamin Greene. Patril medzi 47.000 ľudí, ktorí dostali odškodné určené majiteľom otrokov, keď Britské impérium v roku 1833 zrušilo otroctvo. Greene sa vzdal troch plantáží v Západnej Indii (Karibiku) a odškodnili ho za to sumou rovnajúcou sa súčasným 500.000 librám (559.000 eurám).



Databáza obsahuje tiež informáciu, že zakladateľ poisťovne Lloyd's Simon Fraser dostal 400.000 libier (447.000 eur) za to, že sa zriekol majetku v Dominike, ostrovnom štáte v Karibskom mori.



V Británii a po celom svete sa začali protesty proti rasizmu a otrokárskej minulosti - konajú sa v rámci iniciatívy hnutia Na životoch černochov záleží.



Na začiatku protestov bolo 25. mája zabitie neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní belošským policajtom v americkom meste Minneapolis.