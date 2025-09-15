< sekcia Zahraničie
Britské stíhačky sa zapoja do operácie NATO Eastern Sentry
K operácii pripojí aj Dánsko s dvoma stíhačkami F-16 a protilietadlovou fregatou.
Autor TASR
Londýn 15. septembra (TASR) — Do operácie Eastern Sentry (Východná stráž), zameranej na ochranu východného krídla NATO po minulotýždňovom prieniku ruských dronov do vzdušného priestoru Poľska, sa v najbližších dňoch zapojí aj Veľká Británia. Urobí tak prostredníctvom stíhačiek Kráľovského letectva (RAF) zo základne Coningsby v grófstve Lincolnshire a tankovacieho lietadla Voyager. Oznámilo to v pondelok britské ministerstvo obrany, počet stíhačiek zatiaľ nešpecifikovalo, informuje televízia Sky News.
„Bezohľadné správanie Ruska je priamou hrozbou pre bezpečnosť Európy a porušením medzinárodného práva,“ uviedol vo vyhlásení britský premiér Keir Starmer. Dodal, že lietadlá nie sú len prejavom sily, sú nevyhnutné na odrádzanie od agresie, ako aj na zabezpečenie vzdušného priestoru NATO a ochranu bezpečnosti Spojeného kráľovstva.
Od apríla do júla bolo v Poľsku v rámci misie NATO umiestnených šesť lietadiel RAF Typhoon, ktoré operovali po boku švédskych stíhačiek.
Francúzsko a Nemecko už avizovali, že do Poľska vyšlú ďalšie lietadlá – Paríž poskytne tri stíhačky Rafale a Berlín štyri stíhačky Eurofighter. K operácii pripojí aj Dánsko s dvoma stíhačkami F-16 a protilietadlovou fregatou.
V pondelok dorazila na východ Poľska vrtuľníková jednotka českej armády zo základne v Náměšti nad Oslavou s troma strojmi Mi-171Š.
Podľa veliteľstva spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v belgickom Monse svoju účasť čoskoro oznámi aj Španielsko. Svoju podporu signalizovali tiež Taliansko a Švédsko. Talianska agentúra ANSA s odvolaním sa na vládne zdroje informovala, že Taliansko má v úmysle poskytnúť dve stíhačky Eurofighter.
Operácia Eastern Sentry je reakciou na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ku ktorému došlo v noci z 9. na 10. septembra počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili najmenej 19 objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené poľskými a spojeneckými lietadlami ako potenciálna hrozba. Rusko tvrdí, že nešlo o úmysel.
Prvé nasadenie stíhačiek v rámci operácie Eastern Sentry sa uskutočnilo v sobotu, keď z dôvodu blížiacich sa ruských dronov vzlietla francúzska stíhačka Rafale. Nijaký z nich nakoniec nevstúpil do poľského vzdušného priestoru.
„Bezohľadné správanie Ruska je priamou hrozbou pre bezpečnosť Európy a porušením medzinárodného práva,“ uviedol vo vyhlásení britský premiér Keir Starmer. Dodal, že lietadlá nie sú len prejavom sily, sú nevyhnutné na odrádzanie od agresie, ako aj na zabezpečenie vzdušného priestoru NATO a ochranu bezpečnosti Spojeného kráľovstva.
Od apríla do júla bolo v Poľsku v rámci misie NATO umiestnených šesť lietadiel RAF Typhoon, ktoré operovali po boku švédskych stíhačiek.
Francúzsko a Nemecko už avizovali, že do Poľska vyšlú ďalšie lietadlá – Paríž poskytne tri stíhačky Rafale a Berlín štyri stíhačky Eurofighter. K operácii pripojí aj Dánsko s dvoma stíhačkami F-16 a protilietadlovou fregatou.
V pondelok dorazila na východ Poľska vrtuľníková jednotka českej armády zo základne v Náměšti nad Oslavou s troma strojmi Mi-171Š.
Podľa veliteľstva spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v belgickom Monse svoju účasť čoskoro oznámi aj Španielsko. Svoju podporu signalizovali tiež Taliansko a Švédsko. Talianska agentúra ANSA s odvolaním sa na vládne zdroje informovala, že Taliansko má v úmysle poskytnúť dve stíhačky Eurofighter.
Operácia Eastern Sentry je reakciou na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ku ktorému došlo v noci z 9. na 10. septembra počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili najmenej 19 objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené poľskými a spojeneckými lietadlami ako potenciálna hrozba. Rusko tvrdí, že nešlo o úmysel.
Prvé nasadenie stíhačiek v rámci operácie Eastern Sentry sa uskutočnilo v sobotu, keď z dôvodu blížiacich sa ruských dronov vzlietla francúzska stíhačka Rafale. Nijaký z nich nakoniec nevstúpil do poľského vzdušného priestoru.