Britské tajné služby odhalili totožnosť nového lídra Islamského štátu

Londýn 21. januára (TASR) - Britské tajné služby odhalili skutočnú identitu nového lídra extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Podľa nich ide o militanta menom Amír Muhammad Abdal Rahmán Mawlí Salbí. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Predchádzajúci líder Islamského štátu Abú Bakr Baghdádí zahynul v októbri 2019 pri útoku amerických síl v Sýrii.



Organizácia IS následne oznámila, že jej novým vodcom sa stal abú Ibráhím Hášimí Kurajší, čo je však podľa denníka The Guardian len prezývka, ktorú používajú jeho spolubojovníci. Skutočnú identitu tohto militanta odhalili dve tajné služby.



Salbí je jedným zo zakladateľov organizácie Islamský štát a podľa denníka The Guardian dohliadal na jej aktivity na celom svete. Takisto sa zúčastnil na ťažení IS proti menšine jezídov v Iraku.



Nový vodca Islamského štátu sa narodil v turkménskej rodine v meste Tal Afar v Iraku a je jedným z malého počtu vedúcich osobností IS, ktoré nemajú arabský pôvod. Neskôr vyštudoval islamské právo šaría na univerzite v irackom meste Mósul.



Americká armáda Salbího v roku 2004 zadržiavala vo vojenskom väzení Camp Bucca na juhu Iraku, kde sa stretol Abú Bakrom Baghdádím.