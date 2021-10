Britské úrady budú vyšetrovať systémové zlyhania v radoch polície

Londýn 5. októbra (TASR) - Britská ministerka vnútra Priti Patelová v utorok avizovala nezávislé vyšetrovanie "systémových zlyhaní" v radoch londýnskej Metropolitnej polície (MPS).



Vyšetrovanie má objasniť, ako sa mohlo stať, že jeden z príslušníkov tohto policajného zboru v marci uniesol, znásilnil a zavraždil 33-ročnú Londýnčanku Sarah Everardovú. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Guardian.



Zločin vyvolal rozsiahle pobúrenie britskej verejnosti. Páchateľa Waynea Couzensa 30. septembra odsúdili v Londýne na doživotie.



Vyšetrovanie sa podľa Patelovej zameria na to, prečo vedenie MPS včas neidentifikovalo Couzensa ako možného páchateľa sexuálnych zločinov. Medzi kolegami bol podľa novín The Guardian známy ako sexuálny násilník a v dvoch prípadoch sa tak aj prejavil.



"Je odporné, že policajt v službe bol schopný zneužiť svoje postavenie, autoritu a dôveru, aby spáchal taký hrozný trestný čin," povedala Patelová. Verejnosť má podľa jej slov právo vedieť, aké systémové zlyhania umožnili, že napriek viacerým priestupkom mohol naďalej pracovať v radoch polície.



Couzensovi umožnili aj naďalej pokračovať v aktívnej službe, hoci polícia v grófstve Kent proti nemu v roku 2015 viedla vyšetrovanie za prečin verejného pohoršenia. To vyvolalo otázky nad dôkladnosťou previerok príslušníkov Metropolitnej polície.



Wayne Couzens v čase vraždy pracoval v MPS, a to v elitnej jednotke na ochranu diplomatických objektov.



Everardová (33) bola nezvestná od 3. marca tohto roka, keď sa vo večerných hodinách vracala domov z návštevy u svojho známeho v južnom Londýne. Polícia jej telo objavila o týždeň neskôr v lese v neďalekom juhoanglickom grófstve Kent. Couzens ju uniesol pod zámienkou, že porušovala epidemiologické nariadenia.



Zatiaľ nie je jasné, koho Patelová poverí vedením avizovaného nezávislého vyšetrovania.