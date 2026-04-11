Britské úrady obvinili Sudánca v súvislosti so smrťou migrantov
V silných prúdoch pri pokuse nastúpiť na malé plavidlo, ktoré Ali údajne kormidloval pri pobreží Calais na severe Francúzska, zahynuli dve ženy a dvaja muži.
Autor TASR
Londýn 11. apríla (TASR) - Občana Sudánu, ktorý údajne kormidloval čln spojený s úmrtím štyroch migrantov pri pokuse o ich preplavenie cez Lamanšský prieliv, obvinili na základe nového britského imigračného zákona, uviedli v sobotu tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Dvadsaťsedemročného Alnoura Mohameda Aliho v piatok večer obvinili z ohrozenia inej osoby počas námornej cesty do Spojeného kráľovstva, informovala Národná kriminálna agentúra (NCA). Nový zákon umožňuje Británii rozšíriť dosah svojej trestnej jurisdikcie s cieľom zakročiť proti migrantom, ktorí podnikajú túto nebezpečnú cestu s cieľom dostať sa cez Lamanšský prieliv.
V silných prúdoch pri pokuse nastúpiť na malé plavidlo, ktoré Ali údajne kormidloval pri pobreží Calais na severe Francúzska, zahynuli dve ženy a dvaja muži. Francúzske úrady zachránili z vody ďalších 38 osôb. Obvinený Sudánec spolu s ďalšími 73 migrantmi následne pokračovali v ceste do Anglicka, kde bol zadržaný. Ali sa v sobotu postaví pred magistrátny súd vo Folkestone.
Z údajov britského ministerstva vnútra vyplýva, že v roku 2025 sa cez Lamanšský prieliv na malých člnoch do Británie preplavilo celkovo 41.472 migrantov – takmer o 5000 viac ako v predchádzajúcom roku. Ide o najvyšší počet od roku 2022, keď sa cez prieliv do Británie dostalo takmer 46.000 migrantov.
Pokusy o preplávanie Lamanšského prielivu sa od roku 2020 stali najbežnejším spôsobom, ako sa ľudia nelegálne dostávajú do Spojeného kráľovstva.
Dvadsaťsedemročného Alnoura Mohameda Aliho v piatok večer obvinili z ohrozenia inej osoby počas námornej cesty do Spojeného kráľovstva, informovala Národná kriminálna agentúra (NCA). Nový zákon umožňuje Británii rozšíriť dosah svojej trestnej jurisdikcie s cieľom zakročiť proti migrantom, ktorí podnikajú túto nebezpečnú cestu s cieľom dostať sa cez Lamanšský prieliv.
V silných prúdoch pri pokuse nastúpiť na malé plavidlo, ktoré Ali údajne kormidloval pri pobreží Calais na severe Francúzska, zahynuli dve ženy a dvaja muži. Francúzske úrady zachránili z vody ďalších 38 osôb. Obvinený Sudánec spolu s ďalšími 73 migrantmi následne pokračovali v ceste do Anglicka, kde bol zadržaný. Ali sa v sobotu postaví pred magistrátny súd vo Folkestone.
Z údajov britského ministerstva vnútra vyplýva, že v roku 2025 sa cez Lamanšský prieliv na malých člnoch do Británie preplavilo celkovo 41.472 migrantov – takmer o 5000 viac ako v predchádzajúcom roku. Ide o najvyšší počet od roku 2022, keď sa cez prieliv do Británie dostalo takmer 46.000 migrantov.
Pokusy o preplávanie Lamanšského prielivu sa od roku 2020 stali najbežnejším spôsobom, ako sa ľudia nelegálne dostávajú do Spojeného kráľovstva.