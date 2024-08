Britské úrady pre nepokoje zadržali už vyše 1000 osôb

Londýn 13. augusta (TASR) - Britské úrady dosiaľ zadržali už viac než 1000 ľudí v súvislosti s nepokojmi, ktoré vypukli koncom júla po vražde troch detí v Anglicku. O aktualizovanom počte zadržaných v utorok informovala britská Národná rada policajných veliteľov (NPCC), píše TASR podľa agentúry Reuters.



Nepokoje, ktoré okrem násilností a podpaľačstva zahŕňali aj rabovanie a rasistické útoky cielené na moslimov a migrantov, sa rozšírili do viacerých miest v Anglicku aj Severnom Írsku. Od minulého týždňa sa však počet prípadov výtržností znížil po tom, ako sa zvýšilo úsilie o identifikáciu zúčastnených osôb.



Úrady mnohých podľa Reuters urýchlene zadržali a niektorým boli uložené aj dlhé tresty vo väzení. V správe NPCC sa uvádza, že dosiaľ v Spojenom kráľovstve zadržali 1024 ľudí a voči 575 bolo vznesené obvinenie. Medzi zadržanými je aj 69-ročný muž podozrivý z vandalizmu v Liverpoole či 11-ročný chlapec v Belfaste.



Trinásťročné dievča sa pred súdom priznalo k násilnej výtržnosti, uviedli prokurátori s tým, že v koncom júla udierala a kopala do vchodu do hotela pre žiadateľov o azyl.



"Tento alarmujúci incident vyvolal skutočný strach medzi ľuďmi, ktorí sa stali terčom útokov zločincov, a je obzvlášť znepokojujúce, že sa na násilnej výtržnosti podieľala taká mladá dievčina," povedal prokurátor Thomas Power.



Nepokoje vypukli po tom, ako boli 29. júla v Southporte na severozápade Anglicka smrteľne pobodané tri dievčatá. O údajnom útočníkovi, 17-ročnom mladíkovi, sa začalo na sociálnych sieťach šíriť mnoho fám a dezinformácií týkajúcich sa jeho možného pôvodu a náboženstva, čo viedlo k oživeniu napätých vzťahov časti väčšinovej verejnosti voči cudzincom.