Britské urgentné príjmy sú zahltené prípadmi čkania
Autor TASR
Londýn 4. decembra (TASR) - Pohotovostné oddelenia v Británii sú „okupované“ pacientmi s bežnými problémami, ako sú čkanie, zarastajúce nechty na nohách a svrbenie pokožky, uviedla vo štvrtok tamojšia Národná zdravotná služba (NHS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Minulú zimu bolo zaznamenaných vyše 200.000 návštev pohotovosti pre stavy, „ktoré mohli byť ošetrené inde“, uviedla NHS Anglicko. Medzi takéto stavy patrilo približne 8600 prípadov svrbenia kože, 3900 prípadov zarastajúcich nechtov na nohách a takmer 400 prípadov čkania.
Preťažená zdravotná služba varovala pacientov s „bežnými ľahkými problémami“, aby nezvyšovali pracovnú záťaž pohotovostných služieb počas zimy, ktorá pre zdravotný systém predstavuje najrušnejšie obdobie kvôli chladnému počasiu a chrípkovej sezóne.
Podľa generálneho riaditeľa NHS Anglicko Jima Mackeyho je to „pre nemocnice najriskantnejším obdobím roka“ a tentoraz to môže byť ešte zložitejšie, keďže tisíce lekárov plánujú týždeň pred Vianocami vstúpiť do štrajku.
Štátom financovaný zdravotný systém v Anglicku zápasí s dlhými čakacími dobami, nedostatkom voľných nemocničných lôžok a preťaženými pohotovosťami.
„Pohotovostné služby by mali byť určené pre úrazy a núdzové stavy, nie pre všetko a nič zároveň,“ uviedol začiatkom týždňa britský minister zdravotníctva Wes Streeting.
Predseda lekárskej asociácie Royal College of Emergency Medicine Ian Higginson však z preťaženia systému viní „politické zlyhanie“, nie pacientov.
„Keď som sa naposledy pozrel, na chodbách neboli pacienti, ktorých trápi čkanie, ale chorí starší pacienti, pre ktorých už nezostali voľné nemocničné lôžka,“ napísal Higginson na sociálnych sieťach.
