Britské zdravotníctvo skúma pôvod potvrdeného prípadu opičích kiahní

Londýn 7. apríla (TASR) - Zdravotnícke úrady v Británii v pondelok oznámili, že zaznamenali v krajine prípad ochorenia na variant opičích kiahní (mpox) známy ako clade 1b. Podľa miestnych orgánov nebol pacient v žiadnom kontakte s inými nakazenými osobami a nevycestoval ani do rizikových oblastí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) uviedla, že prebieha vyšetrovanie s cieľom zistiť, kde sa osoba žijúca na severovýchode Anglicka mohla nakaziť. Všetky doposiaľ potvrdené prípady v Británii zaznamenali u ľudí, ktorí buď cestovali do rizikových oblastí, alebo mali väzby na osoby, ktoré sa tam vydali.



Riaditeľka UKHSA pre prípady ochorenia opičích kiahní Gillian Armstrongová zdôraznila, že napriek spomínanému doposiaľ neobjasnenému prípadu je riziko ochorenia na opičie kiahne pre obyvateľstvo Spojeného kráľovstva aj naďalej nízke.



Mpox je vírusové ochorenie, ktoré má dva hlavné varianty – clade 1, ktorý postihuje najmä deti, a clade 2. Opičie kiahne sa prenášajú pri blízkom kontakte. Ochorenie má zvyčajne mierny priebeh, v ojedinelých prípadoch je smrteľné. Spôsobuje príznaky podobné chrípke vrátane horúčky, zimnice, opuchu lymfatických uzlín, vyčerpanosti, vyrážok, bolesti svalov, chrbta a hlavy, ako aj respiračné príznaky a hnisavé lézie na tele.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prvýkrát vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia verejného zdravia v súvislosti so šírením clade 2 v roku 2022. Vírus v tom čase zasiahol najmä homosexuálnych a bisexuálnych mužov v Európe a Spojených štátoch, píše AFP.



Očkovanie a zvyšovanie povedomia o opičích kiahňach pomohli zastaviť šírenie na celom svete a WHO zrušila núdzový stav v máji 2023 po nahlásení 140 úmrtí z približne 87.400 prípadov nákazy.



V roku 2024 sa v Konžskej demokratickej republike rozšírila epidémia clade 1 a tiež nového variantu clade 1b. Ten zaznamenali aj v susednom Burundi, Keni, Rwande a Ugande a následne sa preniesol aj do Švédska, Indie, Thajska, Nemecka a Británie.



Podľa UKHSA v Anglicku od októbra minulého roka do 13. februára 2025 potvrdili menej ako desať prípadov variantu clade 1b.