Britské železnice ochromil druhý zo série štrajkov

Londýn 23. júna (TASR) - Desaťtisíce zamestnancov britských železníc vstúpili vo štvrtok do ďalšieho 24-hodinového štrajku, čo ochromilo väčšinu železničnej dopravy po celom Spojenom kráľovstve.



Do práce nenastúpilo približne 40.000 upratovačiek, signalistov, pracovníkov údržby a členov staničného personálu. V dôsledku štrajku, ktorí postihol milióny cestujúcich, neboli vypravené asi štyri pätiny osobných železničných spojov.



Štrajk bol vopred ohlásený, takže mnohí Briti sa železniciam radšej vyhli a ktorí mohli, radšej pracovali z domu. Stanice boli preto viac-menej prázdne a aj doprava na cestách bola menej rušná než v bežné dni.



V priebehu tohto týždňa zamestnanci britských železníc naplánovali až tri štrajky. V prvý deň, v utorok, bolo vypravených len 20 percent spojov. Štrajkovať by sa opäť malo v sobotu, ak odbory a zamestnávatelia nedospejú k dohode. Celkovo by malo ísť o najrozsiahlejší štrajk britských železničiarov za posledných 30 rokov.



Odborári požadujú dohodu zaručujúcu istotu zamestnania a zvýšenie platov, ktoré reaguje na zvyšujúce sa životné náklady a infláciu. Rokovania o vyriešení sporu boli zatiaľ neúspešné. Britská vláda viní z eskalácie situácie odborárov, tí zasa tvrdia, že kabinet Borisa Johnsona zasahuje do priebehu rozhovorov v neprospech železničiarov.



Podľa prieskumov verejnej mienky požiadavky železničiarov podporuje asi polovica Britov. V nasledujúcich týždňoch by sa mohli uskutočniť aj štrajky právnikov, učiteľov či poštových zamestnancov.