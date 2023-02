Karola III. privítali na juhu Anglicka republikánski demonštranti

Londýn 17. februára (TASR) - Britského kráľa Karola III. počas návštevy mesta Milton Keynes na juhovýchode Anglicka "privítala" skupina demonštrantov, ktorá protestovala proti monarchii a požadovala vyhlásenie republiky. Panovník sa však rozhodol ich prejavy nesúhlasu ignorovať, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Karol III. sa počas štvrtkovej návštevy Milton Keynes poprechádzal ulicami tohto mesta ležiaceho zhruba 80 kilometrov severne od Londýna, pričom ho vítali davy miestnych obyvateľov mávajúcich britskými zástavami.



Okrem nich však kráľ narazil aj na skupinu demonštrantov, ktorí držali v rukách výrazné žlté plagáty s heslom "Toto nie je môj kráľ" (Not my king). Protest zorganizovalo združenie s názvom Republika (Republic), ktoré agituje za zrušenie britskej monarchie a zavedenie volenej hlavy štátu namiesto dedičného panovníka.



Karol III. podľa miestnych novín Milton Keynes Citizen malú skupinu zhruba dvoch desiatok protestujúcich "ignoroval" a pokračoval v prechádzke ulicami.



Líder združenia Republika Graham Smith neskôr na Twitteri napísal: "Spýtal som sa Karola, načo míňa peniaze na korunováciu. Nechcel mi odpovedať".



Skupina chce podľa vlastných slov organizovať protesty proti monarchii po celom Spojenom kráľovstve. Protestnú akciu ohlásila aj na deň Karolovej slávnostnej korunovácie, ktorá sa uskutoční 6. mája.



Septembrové úmrtie dlhoročnej britskej panovníčky Alžbety II., ktorú na tróne nahradil jej najstarší syn Karol III., vyvolalo v Británii aj otázky nad budúcnosťou monarchie.



V posledných rokoch pozíciou kráľovskej rodiny otriasli kritické vyjadrenia zo strany princa Harryho a jeho manželky Meghan, a ich presťahovanie sa do USA, ako aj škandál okolo priateľstva princa Andrewa s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom odsúdeným za sexuálne delikty.



Z prieskumov verejnej mienky dlhodobo vyplýva, že zachovanie monarchie podporuje väčšina obyvateľov Spojeného kráľovstva vo väčšine vekových skupín. Najvyššiu podporu má monarchia medzi staršími ľuďmi, zatiaľ čo s mladšími vekovými skupinamih stúpa aj frekvencia názorov, že panovník by mal byť nahradený volenou hlavou štátu.