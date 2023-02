Britského ochrankára súdia pre podozrenie zo špionáže pre Rusko

Londýn 13. februára (TASR) - V Británii sa začal proces s pracovníkom ochranky britského veľvyslanectva v Berlíne, ktorý bol podľa prokuratúry prichytený pri špionáži pre Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a denníka The Guardian.



Brit David Ballantyne Smith je podozrivý zo získavania utajených alebo citlivých informácií od marca 2018 až do svojho zatknutia v auguste 2021. Vlani v auguste priznal vinu v ôsmich bodoch obžaloby.



V pondelok sa Smith vrátil na londýnsky súd Old Bailey, ktorý pojednával o motíve jeho konania. Trval na tom, že nechcel uškodiť Británii, ale len spôsobiť "nepríjemnosti a zahanbiť" britské veľvyslanectvo. Tvrdil, že nedostal od nikoho zaplatené, motivoval ho spor so zamestnávateľom a mal tiež psychické problémy.



Prokurátorka Alison Morganová uviedla, že obžalovaný má silné protibritské postoje a podporuje Rusko a prezidenta Vladimira Putina. S ruskými orgánmi sa zaplietol dobrovoľne a dodával im tajné a citlivé informácie.



Smith mal podľa nej tajné a citlivé materiály, pričom je ťažké uveriť, že sa ich zmocnil len pre spor so zamestnávateľom. Zároveň opísala, ako sa počas tajnej operácie podarilo odhaliť jeho aktivity.



Stretol sa napríklad s agentkou britskej kontrarozviedky MI5, ktorá sa pod menom Irina vydávala za agentku ruskej vojenskej spravodajskej služby.



V Smithovom dome v Postupime sa po zatknutí našlo USB s fotografiami zamestnancov veľvyslanectva a dokumentov. Išlo napríklad o list britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi, ktorý bol klasifikovaný ako tajný.



List s citlivými informáciami o veľvyslanectve poslal aj ruskému vojenskému attaché v Berlíne.



Vyšetrovanie tiež zistilo, že Smith si prestal z účtu vyberať hotovosť. Naznačuje to, že mal ďalší zdroj príjmu, uviedla Morganová.



Rozsudok sa podľa DPA očakáva v piatok, pričom mu hrozí až 14 rokov väzenia.