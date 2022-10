Britského biznismena obvinili z pomoci ruskému oligarchovi Deripaskovi

Washington/Londýn 12. októbra (TASR) - Na žiadosť amerických úradov bol v Londýne zadržaný 62-ročný britský podnikateľ Graham Bonham-Carter, ktorý je obvinený zo sprisahania s cieľom porušiť sankcie uvalené na ruského oligarchu Olega Deripasku. TASR správu prevzala z webu britského denníka The Telegraph.



Graham Bonham-Carter, ktorý je bratrancom známej britskej herečky Heleny Bonham-Carterovej, bol zatknutý v Spojenom kráľovstve, pretože v USA čelí obvineniam z podvodu v súvislosti s financovaním amerických nehnuteľností, ktoré kúpil Deripaska.



Bonham-Carter je stíhaný aj v súvislosti s pokusom o vyvezenie umeleckých diel patriacich Deripaskovi z USA do Londýna. Federálna prokuratúra na Manhattane bude žiadať Bonham-Carterovo vydanie na stíhanie v USA.



Ako informovala britská stanica BBC, Bonham-Carter od roku 2003 pracoval pre spoločnosti ovládané ruským miliardárom, pričom sa staral aj o správu jeho nehnuteľnosti na námestí Belgrave Square v Londýne. Bonham-Carter pritom zároveň zatajil zdroje ich financovania.



Graham Bonham-Carter je navyše podozrivý z pokusu o nelegálnu prepravu umeleckých diel kúpených pre Deripasku v aukčnom dome v New Yorku. Podľa prokuratúry Brit úmyselne zatajil informáciu, že ide o majetok ruského oligarchu.



Washington uvalil na Deripasku sankcie ešte v roku 2018. Zdôvodnil to tým, že oligarcha zastupuje záujmy ruského vedenia prakticky po celom svete, čo sa údajne týkalo aj majetku ruského prezidenta Vladimira Putina. Okrem toho bol Deripaska podozrivý zo zasahovania do prezidentských volieb v USA.



Nedávno, v septembri, americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo Deripasku opäť - tentoraz z porušenia sankčného režimu, ktorého sa dopustil tým, že využíval finančný systém USA na udržiavanie troch luxusných nehnuteľností a zamestnal ženu, ktorá v jeho mene v Kalifornii kúpila hudobné štúdio.



Prokuratúra tiež uviedla, že Deripaska porušil sankcie aj tým, že zariadil, aby jeho priateľka mohla vycestovať z Ruska do Spojených štátov a porodiť mu tam dve deti.