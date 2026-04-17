Britského premiéra neinformovali, že Mandelson nedostal previerku
Autor TASR
Paríž 17. apríla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v piatok zdôraznil, že nemieni podať demisiu v súvislosti s vymenovaním Petera Mandelsona za veľvyslanca vo Washingtone. Podľa labouristického premiéra je „neodpustiteľné“ a „neprijateľné“, že ho nikto informoval, že pred vymenovaním nedostal bezpečnostnú previerku. TASR o tom píše s odvolaním na agentúry APF a AP.
Denník Guardian vo štvrtok zverejnil, že Mandelson v januári minulého roka nedostal bezpečnostnú previerku. Ministerstvo zahraničných vecí napriek tomu umožnilo, aby bol vymenovaný do funkcie veľvyslanca.
„Nikto mi neoznámil, že neprešiel bezpečnostnou previerkou. Žiadnemu ministrovi nebolo oznámené, že neprešiel bezpečnostnou previerkou. To je absolútne neprijateľné,“ povedal Starmer počas návštevy Paríža. „Som z toho úplne pobúrený,“ zdôraznil premiér.
Mandelson pôsobil ako minister v labouristických vládach, bol tiež eurokomisár pre obchod. V septembri bol odvolaný z diplomatickej funkcie po zverejnení e-mailov, ktoré ukazovali priateľstvo s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom aj po jeho odsúdení v roku 2008 pre zneužívanie maloletej osoby.
Polícia ho vo februári zadržala pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci. Je podozrivý, že Epsteinovi poskytoval citlivé informácie, ku ktorým mal úradný prístup. Neskôr ho prepustili na kauciu.
Vo štvrtok líderka opozičných konzervatívcov Kemi Badenochová vyhlásila, že ak premiér zavádzal Dolnú snemovňu v súvislosti s bezpečnostnou previerkou Mandelsona, „musí za to niesť zodpovednosť“. „Ak Starmer zavádzal parlament a klamal britský ľud, musí odstúpiť,“ povedal líder liberálnych demokratov Ed Davey. Vo štvrtok už pre kauzu odstúpil vysoko postavený úradník ministerstva zahraničných vecí Olly Robbins, ktorý bol v minulosti hlavným vyjednávačom Spojeného kráľovstva pre brexit.
