Britskému ministrovi obrany volal podvodník vydávajúci sa za Šmyhaľa

Londýn 19. marca (TASR) - S britským ministrom obrany Benom Wallaceom sa vo štvrtok cez videohovor spojil pravdepodobne ruský podvodník, ktorý sa vydával sa ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Zdroj z britského ministerstva obrany uviedol, že videohovor medzi Wallaceom a podvodníkom trval približne desať minút. Podvodník kládol ministrovi otázky týkajúce sa ukrajinskej zahraničnej politiky. Na to, aby jeho trik vyzeral autenticky, si za seba do pozadia umiestnil ukrajinskú vlajku.



Wallace, ktorý bol v čase rozhovoru na oficiálnej návšteve v Poľsku, nadobudol podozrenie, že netelefonuje so skutočným ukrajinským premiérom, keď začal dostávať čoraz zvláštnejšie otázky. Podvodník sa ho v istom momente spýtal: "Dostali ste tú látku, ktorú sme poslali?" Minister mu odpovedal, že netuší o čom je reč.



Podvodník údajne spomínal aj rôznych ľudí, o ktorých minister obrany nikdy nepočul. Keď už Wallaceovi bolo jasné, že ide o podvodný telefonát, hovor okamžite ukončil.



Britské ministerstvo obrany sa rozhodlo na incident verejne poukázať, aby odhalilo túto taktiku. Wallace o podvode informoval na Twitteri. "Žiadne ruské dezinformácie, prekrúcanie ani špinavé triky nemôžu odvrátiť pozornosť od porušovania ľudských práv a nezákonnej invázie Ruska na Ukrajinu. Zúfalý pokus," napísal minister.



Podľa Sky News bol hovor uskutočnený prostredníctvom služby Teams alebo inej formy videokonferencie. Ministerstvo obrany ho zorganizovalo po tom, ako mu iné britské ministerstvo postúpilo podrobnosti o oslovení.



Nie je jasné, ako sa podvodníkovi podarilo oklamať predstaviteľov ministerstva, že je ukrajinským premiérom. Wallace medzičasom nariadil okamžité vyšetrenie tohto narušenia bezpečnosti.