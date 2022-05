Britskí a rumunskí policajti zadržali pre obchodovanie s ľuďmi 14 osôb

Londýn 18. mája (TASR) - Britská a rumunská polícia počas stredajších koordinovaných razií zadržali 14 osôb, ktoré mali byť zapojené do obchodovania s ľuďmi za účelom prostitúcie. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na londýnsku Metropolitnú políciu (MPS).



Polícia prehľadala niekoľko nehnuteľností v Londýne vrátane štvrtí Kensington a Chelsea a zadržala dvoch mužov a štyri ženy vo veku 25 - 39 rokov. Zadržané osoby mali obchodovať so ženami z Rumunska, ktoré prevážali do Británie za účelom sexuálneho vykorisťovania. V Londýne údajne prevádzkovali luxusné eskortné služby. V budovách, kde prebehli razie, boli nájdené aj dve Rumunky a polícia zhabala drogy, finančnú hotovosť a samurajský meč.



V súvislosti s tou istou skupinou zasahovala aj polícia v Rumunsku, pričom zatkla siedmich mužov a jednu ženu a zaistila niekoľko luxusných áut.



"Bohužiaľ, k tomuto druhu vykorisťovania v Londýne stále dochádza," povedal detektív Jim Madden. Dodal, že tím MPS venujúci sa boju proti novodobému otroctvu pracuje nepretržite na identifikovaní osôb zapletených do obchodovania s ľuďmi a obetí sexuálneho vykorisťovania.