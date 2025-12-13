< sekcia Zahraničie
Britskí biskupi sú znepokojení krajne pravicovým zhromaždením
Londýn 13. decembra (TASR) - Britskí biskupi sú „vážne znepokojení“ používaním kresťanských symbolov na „ospravedlňovanie rasizmu a protimigrantskej rétoriky“ pred sobotným zhromaždením v centre Londýna. Organizuje ho predstaviteľ krajnej pravice Tommy Robinson, ktorý zhromaždenie považuje za vianočnú „náboženskú oslavu“. TASR o tom píše podľa správy AFP.
„Akékoľvek použitie alebo znehodnocovanie kresťanskej viery s cieľom vylúčiť iných je neprijateľné a sme vážne znepokojení používaním kresťanských symbolov a rétoriky na zjavné ospravedlňovanie rasizmu a protimigrantskej rétoriky,“ uviedli vo vyhlásení biskupi diecézy Southwark, kam patrí veľká časť južného Londýna. „Sme hrdí na náš národ a naše komunity – a vieme, že sme lepší ako toto,“ dodali.
Robinson (skutočné meno Stephen Yaxley-Lennon) na sieti X vyzval každého, kto sa zúčastní na sobotňajšom zhromaždení, aby „ctil našu vieru, našu kultúru a naše dedičstvo čo najlepším možným spôsobom“.
Ide o bývalého futbalového chuligána, ktorý v roku 2009 založil krajne pravicovú Anglickú obrannú ligu (EDL). Bol viackrát odsúdený vrátane hypotekárnych podvodov. Za mrežami si údajne vypestoval záujem o kresťanstvo. Nové zhromaždenie sa koná uprostred rastúcich protiimigračných nálad, keď v prieskumoch verejnej mienky vedie krajne pravicová strana Reform UK Nigela Faragea.
Pre svoje kontroverzné názory má veľa online sledovateľov. V septembri prilákal do Londýna približne 150.000 ľudí na jeden z najväčších pravicových protestov v krajine. Televízny prejav amerického technologického miliardára Elona Muska na tomto zhromaždení odsúdil úrad premiéra Keira Starmera ako „nebezpečný a zápalný jazyk“.
