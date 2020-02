Britskí dôchodcovia v Španielsku cítia po brexite smútok a obavy

Torrevieja 1. februára (TASR) - Britskí dôchodcovia žijúci na slnečnom južnom pobreží Španielska vyjadrili v sobotu, po odchode Británie z Európskej únie, smútok a obavy zo svojej budúcnosti.



Spojené kráľovstvo sa v piatok o polnoci SEČ (23.00 h londýnskeho času) stalo vôbec prvou krajinou, ktorá vystúpila z EÚ.



"Už je to hotové, už s tým nič nemôžeme urobiť," povedal Brit Kevin Cunliffe, keď sa prechádzal po promenáde na pobreží mesta Torrevieja. To sa nachádza približne 50 kilometrov južne od provinčnej metropoly Alicante a žije v ňom okolo 5000 Britov.



Hoci Británia oficiálne odišla z inštitúcií EÚ v piatok o polnoci, naďalej bude dodržiavať obchodné a cestovné pravidlá Únie, a to až do konca tohto roka, keďže plynie prechodné obdobie po brexite.



Na základe dohody s EÚ o odchode Británie budú mať Briti, ktorí sú legálnymi obyvateľmi Španielska, až do konca prechodného obdobia právo žiť v tejto juhoeurópskej krajine a budú mať aj prístup k španielskemu verejnému zdravotníctvu.



Na konci roka 2019 bolo Španielsko domovom pre 378.139 Britov, čo je viac než akákoľvek iná krajina EÚ. Ukazujú to údaje španielskeho ministerstva vnútra.



Mnohí z týchto Britov sú dôchodcovia, tak ako 76-ročný Cunliffe - prilákalo ich miernejšie podnebie Španielska a nižšie životné náklady.



Účtovník na dôchodku Cunliffe sa do prímorského mesta Torrevieja prisťahoval pred desiatimi rokmi z Newcastlu na severovýchode Anglicka. Pre AFP povedal, že sa mu uľavilo, keď sa dozvedel, že bude mať aj po brexite naďalej prístup k španielskemu zdravotníctvu - ale obáva sa, že v budúcnosti sa táto politika môže zmeniť.



"Je známe, že vlády porušujú svoje sľuby," dodal, keď stál iba niekoľko metrov od plážovej reštaurácie La Cantina, kam chodia na raňajky na čerstvom vzduchu väčšinou anglicky hovoriaci starší zákazníci.



Strecha reštaurácie je ozdobená niekoľkými vlajkami, vrátane britskej a vlajky EÚ, ktoré sú vystreté jedna vedľa druhej.



Niektorí britskí penzisti sa obávajú, že britská libra bude naďalej slabnúť, najmä ak Londýn neuzavrie po brexite obchodné dohody s ďalšími krajinami.



Britská libra je ako na horskej dráhe, odkedy Briti v referende v júni 2016 hlasovali za vystúpenie z EÚ, a v súčasnosti stráca osem až desať percent voči euru a doláru v porovnaní s obdobím pred referendom.



Realitné kancelárie na pobrežnej promenáde lemovanej palmami v Torrevieju ponúkajú byty s jednou spálňou v meste, ktoré sa nachádza na širokej pobrežnej rovine medzi dvoma lagúnami, len za 50.000 eur.



Relatívne nízke ceny nehnuteľností v meste už dlho lákajú šetrných penzistov zo severnej Európy, ale niekoľko realitných agentov v tejto oblasti uviedlo, že od britského referenda predávajú menej domov - príčinou je slabšia libra a neistota okolo brexitu.