Britskí enviroaktivisti blokovali dopravu deň po rekordných horúčavách

Londýn 20. júla (TASR) - Protest klimatických aktivistov spôsobil v stredu rozsiahlu dopravnú zápchu na najvyťaženejšej diaľnici v Británii na obchvate Londýna. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Členovia zoskupenia Just Stop Oil chceli upozorniť na potrebu okamžitých krokov proti klimatickej zmene po tom, čo Britániu zasiahla rekordná vlna horúčav. Vyliezli na kovové konštrukcie nad diaľnicou M25 a musela proti nim zasahovať polícia. V jednom smere diaľnice preto vznikla niekoľkokilometrová kolóna.



"Toto je chvíľa, kedy sa klimatická nečinnosť odhalí v celej svojej vražednej kráse tak, aby to všetci videli... Ak to dovolíme, zahubí to všetko život," uviedlo zoskupenie Just Stop Oil.



Zoskupenie neskôr uviedlo, že ľutuje, že jeho členovia narušili každodenný život bežných ľudí. Diaľnicu M25 však označilo za "miesto občianskeho vzdoru" a varovalo, že tento týždeň usporiada ďalšie protesty. Členovia zoskupenia už v minulosti niekoľkokrát narušili dopravu na M25, pripomína AFP.



Teplota v Británii v utorok po prvý raz v histórii meraní prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Meteorologická služba Met Office namerala na londýnskom letisku Heathrow 40,2 stupňa.



V dôsledku vysokých teplôt muselo v Londýne zasahovať veľké množstvo hasičov aj proti požiarom, pričom 16 utrpelo zranenia a dvaja boli prevezení do nemocnice. "Včerajšok bol pre hasičskú službu v Londýne najrušnejším dňom od čias druhej svetovej vojny," vyhlásil tamojší starosta Sadiq Khan. Zároveň vyzval obyvateľov mesta, aby aj napriek klesajúcim teplotám ostali ostražití.