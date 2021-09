Britskí experti: COVID-19 zoslabne a bude pripomínať prechladnutie

Londýn 23. septembra (TASR) - Britskí experti uviedli, že ochorenie COVID-19 do jari budúceho roka zoslabne a bude pripomínať bežné prechladnutie. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Profesor medicíny na Oxfordskej univerzite John Bell povedal, že vírus by na budúcu jar mohol byť podobný ako bežné prechladnutie. Imunita ľudí voči vírusu sa podľa neho posilňuje očkovaním a vystavovaním sa vírusu.



Británia je podľa Bella "von z najhoršieho" a veci by sa mali zlepšiť, keď sa skončí zima.



Sarah Gilbertová, vedúca tímu výskumníkov, ktorí vyvinuli vakcínu proti koronavírusu (od Oxford/AstraZeneca), v stredu povedala, že vírusy sa počas cirkulácie medzi populáciou oslabujú.



Ochorenie podľa nej bude mať na budúci rok už len mierny priebeh. Možnú mutáciu koronavírusu na variant, ktorý by sa vyhýbal účinku vakcín, označila za nepravdepodobný.



"U vírusov väčšinu pozorujeme pokles nákazlivosti po tom, ako sa začnú šíriť s väčšou ľahkosťou," povedala.



Bell upozornil, že Británia je na tom v rámci pandémie "oveľa lepšie, ako bola pred šiestimi mesiacmi".



"Tlak na Národnú zdravotnú službu (NHS) sa tak zoširoka oslabuje," povedal. Pripomenul, že na ochorenie COVID-19 zomierajú prevažne starší ľudia a nie je úplne jasné, či všetky tieto úmrtia zavinil covid.