Britskí experti odporučili zvýšiť stupeň výstrahy pred koronavírusom

Londýn 21. septembra (TASR) - Hlavní britskí zdravotnícki experti odporučili v pondelok zvýšiť stupeň výstrahy pred šírením koronavírusu z tretieho na štvrtý stupeň päťdielnej škály. Informovala o tom televízia Sky News.



V Spojenom kráľovstve sa podľa spoločného odporúčania hlavných zdravotníckych predstaviteľov Anglicka, Severného Írska Škótska a Walesu dochádza k rapídnemu, možno aj k exponenciálnemu nárastu prípadov nákazy.



Očakáva sa, že britský premiér Boris Johnson v utorok stať po zasadnutí vládneho krízového tímu oznámi nové opatrenia na spomalenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.



V Británii za uplynulých 24 hodín pribudlo 4368 prípadov nákazy novým koronavírusom a 11 úmrtí. Celkový oficiálny počet úmrtí je 41.788, v tomto údaji sú však zahrnuté iba osoby, ktoré zomreli do 28 dní od pozitívneho testu na prítomnosť koronavírusu. Celkový počet úmrtí pripisovaných koronavírusu vo Veľkej Británii je viac ako 57.000, pripomína denník Guardian.



V posledných dňoch rýchlo rastie aj počet pacientov napojených na pľúcnu ventiláciu, predovšetkým v nemocniciach v Anglicku.



Po období, ktoré charakterizoval nízky počet infekcií a úmrtí, dochádza v súčasnosti k rapídnemu a pravdepodobne aj k exponenciálnemu nárastu počtu prípadov v rozsiahlych oblastiach vo všetkých štyroch častiach Spojeného kráľovstva, uvádza sa v spoločnom vyhlásení hlavných zdravotníckych predstaviteľov Anglicka, Severného Írska, Škótska a Walesu.



Experti vyzvali obyvateľov, aby zachovávali fyzický odstup, nosili rúška a pravidelne si umývali ruky. Len tak možno podľa nich zamedziť tomu, aby počas jesene došlo k vysokému nárastu počtu úmrtí a nadmernému tlaku na britské verejné zdravotníctvo.



"Prosíme Vás: dodržiavajte pravidlá, starajte sa jeden o druhého a tak to spoločne prekonáme," uvádza sa vo vyhlásení štvorice expertov.



Tretí stupeň výstrahy platil v Británii od polovice júna, keď bol v reakcii na dlhodobý pokles počtu prípadov nákazy znížený zo štvrtého stupňa.



V prípade zvýšenia výstrahy na najvyšší piaty stupeň by existovalo reálne riziko preťaženia britského zdravotníctva.