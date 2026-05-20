Britskí experti žiadajú stanovenie maximálnej teploty na pracoviskách
Británia zatiaľ nemá uzákonenú hornú hranicu teploty počas práce.
Londýn 20. mája (TASR) - Britskí experti na zmenu klímy vyzvali vládu v Londýne, aby stanovila pravidlá pre maximálnu povolenú teplotu na pracoviskách a prispôsobila nemocnice či školy otepľovaniu planéty. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnili v stredu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Správa Výboru pre zmenu klímy (CCC), ktorý je poradným orgánom britskej vlády pre adaptáciu na globálne otepľovanie, uvádza, že krajina by mala stanoviť „merateľné“ ciele na zmiernenie dôsledkov klimatických zmien. Za kľúčové hrozby odborníci označili horúčavy, záplavy a sucho.
Bez bezodkladného zásahu vlády hrozí, že do roku 2050 bude dochádzať k „pravdepodobnému prehrievaniu“ až 92 percent domácností a krajina bude čeliť akútnemu nedostatku vody. „Spojené kráľovstvo bolo vybudované pre klímu, ktorá dnes už neexistuje a v nasledujúcich rokoch bude čoraz vzdialenejšou minulosťou,“ konštatuje správa CCC. Reaguje tak na obavy z nedávnych vĺn horúčav, ktoré ukázali, že britská infraštruktúra nie je pripravená na vyššie teploty.
Krajina, ktorá vlani zaznamenala svoj historicky najteplejší rok, v poslednom období trpí zintenzívnenými extrémnymi prejavmi počasia. Ide najmä o vlny horúčav, ničivé záplavy a dlhé obdobia sucha. Štyri z posledných piatich rokov sa zaradili medzi päť najteplejších od roku 1884. Všetkých desať najteplejších rokov v histórii meraní navyše spadá do posledných dvoch desaťročí.
Výbor vo svojej štvrtej poradnej správe pre vládu poznamenal, že úsilie o obmedzenie globálneho otepľovania pod hranicu dvoch stupňov Celzia by nemalo Británii brániť v tom, aby sa „pripravovala“ na jeho samotné následky. V Parížskej dohode z roku 2015 sa krajiny zaviazali udržať globálne otepľovanie „výrazne pod“ hranicou dvoch stupňov Celzia a cieliť na limit 1,5 stupňa Celzia. Vedci však varujú, že tento zámer je pre zrýchľujúce sa klimatické zmeny spôsobené človekom čoraz nedosiahnuteľnejší.
Odborníci preto naliehajú na zavedenie „predpisov o maximálnej teplote na pracovisku“ na ochranu zamestnancov. Medzi ďalšie odporúčania patrí inštalácia chladiacej infraštruktúry, ako sú klimatizácie a tepelné čerpadlá, budovanie protipovodňových opatrení či investície do vodných nádrží. Konkrétnu hodnotu maximálnej teploty však výbor neodporučil.
Británia zatiaľ nemá uzákonenú hornú hranicu teploty počas práce. CCC v tejto súvislosti poukázal na príklady krajín ako je Španielsko, kde je maximálna teplota na vnútorných pracoviskách stanovená na 27 stupňov Celzia. Výbor odporúča vláde preukázať „vyššie ambície“, cituje AFP.
