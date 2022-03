Britskí expremiéri podporili výzvu na postavenie Putina pred súd

Londýn 19. marca (TASR) - Bývalí britskí premiéri Gordon Brown a John Major podporili výzvu, aby bol šéf Kremľa Vladimir Putin postavený pred medzinárodný tribunál za vojenskú agresiu voči Ukrajine. Malo by ísť o osobitný tribunál v štýle norimberského procesu, v rámci ktorého súdili po druhej svetovej vojne nacistických predstaviteľov zodpovedných za vojnové zločiny. TASR správu prevzala v sobotu z tlačových agentúr PA Media a DPA.



Podľa iniciátorov výzvy by mali byť pred nový "norimberský tribunál" postavení okrem samotného Putina aj ďalší predstavitelia jeho režimu zodpovední za inváziu na Ukrajinu a zločiny spáchané počas nej.



Internetovú petíciu, ktorej cieľom je do konca marca zozbierať dva milióny podpisov, podporilo už približne 740.000 ľudí z celého sveta.



Pod návrh výzvy sa podpísalo už viac než 140 signatárov, medzi ktorými sú medzinárodne známi právnici, akademici či politici.



V zozname signatárov figurujú okrem britských expremiérov Gordona Browna a Johna Majora aj šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba, renomovaný profesor medzinárodného práva Philippe Sands, bývalý predseda Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) Nicolas Bratza či jeden z prokurátorov pôvodného norimberského tribunálu Benjamin Ferencz.



Gordon Brown svoj podpis pod iniciatívou na postavenie Putina pred nový "norimberský" tribunál komentoval slovami: "V Norimbergu sme postavili pred spravodlivosť nacistických vojnových zločincov. Teraz, po ôsmich desaťročiach je našou povinnosťou pričiniť sa o to, aby prišiel deň zúčtovania aj pre Putina".



"Vyzývam každého, aby túto petíciu podpísal," uviedol Gordon Brown, ktorý bol predsedom britskej vlády v rokoch 2007-2010.