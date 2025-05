Britskí horolezci sa nadýchali xenónu, na Everest potom vyšli za 5 dní

Káthmandu 21. mája (TASR) - Skupina štyroch britských horolezcov v stredu ako prvá zdolala najvyššiu horu svetu Mount Everest s pomocou xenónu, informovali organizátori. Vďaka tomuto vzácnemu plynu, ktorého sa nadýchali v Nemecku ešte pred odchodom na výpravu, ušetrili niekoľko týždňov inak potrebných na prispôsobenie sa vysokej nadmorskej výške a na Everest vystúpili za menej než päť dní, informovali agentúry AFP a Reuters.



Skupina veteránov britských špeciálnych jednotiek, medzi nimi aj súčasný člen britskej vlády, námestník ministra obrany pre záležitosti veteránov Alistair Carns, odišla z Londýna v piatok. Na 8849 metrov vysoký vrchol vystúpili všetci štyria spolu s fotografom a päťčlenným tímom šerpov v stredu ráno o 07.10 h miestneho času (03.25 h SELČ). Momentálne sú na zostupe a ich príchod do základného tábora sa očakáva vo večerných hodinách.



Na nízku koncentráciu kyslíka vo vysokej nadmorskej výške sa vlastným spôsobom aklimatizovali vopred. Pred odchodom z Británie spávali v špeciálnych stanoch. V Nemecku sa dva týždne pred výstupom nadýchali xenónu, čo je bezfarebný plyn bez zápachu, ktorý sa vo veľmi malom množstve nachádza v zemskej atmosfére a je známy svojimi anestetickými vlastnosťami a využitím v medicíne. Napokon počas výstupu používali doplnkový kyslík, ako to bežne robia aj iní horolezci.



Lukas Furtenbach z rakúskej spoločnosti Furtenbach Adventures, ktorá výstup Britov organizovala, povedal, že xenón podporuje aklimatizáciu a chráni telo pred výškovou chorobou a účinkami prostredia s riedkym vzduchom.



Použitie tejto metódy však podľa AFP vyvolalo rozpaky v radoch horolezeckej komunity. Horolezci totiž zvyčajne strávia na hore niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov, aby sa ich telo prispôsobilo tejto nadmorskej výške, a až potom sa pokúsia dosiahnuť vrchol Everestu. Pre nedostatočne aklimatizovaného horolezca je výstup na vrchol mimoriadne nebezpečný.



Vďaka xenónu bol výstup Britov podľa Furtenbacha bezpečnejší a kratší, pretože horolezci boli riadne aklimatizovaní. To v konečnom dôsledku znamená aj menej zdrojov či odpadu, ktorého hromady sú na Evereste v posledných rokoch veľkým problémom.



Briti, ktorí teraz zdolali Everest, zbierajú peniaze pre charitatívne organizácie veteránov, ktoré sa zameriavajú najmä na podporu detí, ktorých rodičia zahynuli v ozbrojených konfliktoch.