Britskí hudobníci budú môcť koncertovať bez víz v 19 krajinách EÚ

Británia 5. augusta (TASR) - Britskí hudobníci a interpreti budú môcť cestovať do 19 členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska bez toho, aby potrebovali víza alebo pracovné povolenie. Informoval o tom vo štvrtok britský denník The Guardian s odvolaním sa na oznámenie vlády.



Pravidlá, ktoré nadobudli účinnosť začiatkom roka, nezaručujú bezvízový styk pre hudobníkov v období po brexite v rámci EÚ a vyvolávali obavy, že v mnohých krajinách, ktoré umelci navštívia, im budú účtované vysoké poplatky.



Ministerstvo pre digitalizáciu, kultúru, médiá a šport (DCMS) však uviedlo, že rokovalo s 19 členskými krajinami EÚ o tom, aby britskí hudobníci a interpreti mohli v rámci krátkeho turné cestovať po Európe bez víz.



Víza ani pracovné povolenie nebudú britskí umelci potrebovať pri cestách do Belgicka, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Holandska, Írska, Litvy Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Švédska a Talianska.



Britská vláda uviedla, že rozhovory s cieľom zosúladiť vlastné opatrenia s opatreniami Spojeného kráľovstva pokračujú aj so zvyšnými krajinami EÚ vrátane Španielska, Portugalska a Grécka. Tie umožňujú hosťujúcim interpretom a pomocnému personálu vycestovať do Británie na 90 dní bez potreby získať víza.



Po definitívnom opustení jednotného trhu EÚ - na konci pobrexitového prechodného obdobia, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020 - sa britská vláda ocitla pod paľbou kritiky zo strany umelcov a predstaviteľov kreatívneho priemyslu za to, že v rámci dohody o voľnom obchode a partnerstve s EÚ nevyrokovala aj bezvízový styk pre umelcov a ich tímy. Tí sa ocitli v situácii, že pred dlhodobejším turné po Európe museli žiadať o víza.