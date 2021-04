Britskí hudobníci vyzývajú na zmenu zákonov o príjmoch zo streamovania

Londýn 20. apríla (TASR) - Britské rockové hviezdy vrátane Paula McCartneyho, Kate Bushovej či Roberta Planta vyzvali vládu svojej krajiny, aby zreformovala spôsob, akým sú hudobníci platení za streamovanie ich piesní cez internet.



Viac než 150 umelcov podpísalo list adresovaný britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi, v ktorom ho žiadajú o prijatie nových pravidiel na ochranu hudobných interpretov. Poukazujú na to, že autori piesní dostanú 50 percent zo zisku pri odvysielaní skladby v rozhlase, ale iba 15 percent v prípade streamovania, informovala v utorok stanica BBC. Výzvu iniciovala odborová organizácia Musicians' Union.



Osobitný výbor ministerstva kultúry už zhromažďuje údaje o tom, akým spôsobom sú distribuované miliardy libier generované streamovacími službami ako Spotify, Apple Music a Amazon Music Unlimited.



Šéfovia troch hlavných hudobných vydavateľstiev odmietajú označovanie svojich obchodných modelov za vykorisťovateľské alebo nespravodlivé voči hudobníkom. Popierajú tiež to, že by sa umelci "báli" otvorene hovoriť o svojich zárobkoch zo strachu pred sankciami.



Legislatíva týkajúca sa autorských práv, ktorá vstúpila do platnosti takmer dve desaťročia pred zrodom streamovacej platformy Spotify, "nevie udržať krok s technologickými zmenami", tvrdí Musicians' Union. Výsledkom je, že "interpreti a autori piesní nemajú rovnakú ochranu ako v rozhlase". Podľa Musicians' Union by sa zmenou legislatívy "hodnota hudby vrátila tam, kam patrí - do rúk tvorcov".