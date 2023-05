Britskí konzervatívci podľa predbežných výsledkov utrpeli straty

Londýn 5. mája (TASR) - Britská vládnuca Konzervatívna strana vo štvrtkových voľbách do regionálnej samosprávy v Anglicku utrpela straty. Vyplýva to z čiastočných výsledkov hlasovania. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP a webovej stránky stanice BBC.



Voliči rozhodovali o obsadení viac než 8000 kresiel v 230 z celkového počtu 317 regionálnych samospráv v Anglicku. Volili tiež starostov v mestách Bedford, Leicester, Mansfield a Middlesborough.



Po zverejnení výsledkov v 62 samosprávach získali konzervatívci 452 kresiel, čím stratili 226 kresiel oproti súčasnému stavu. Na ich úkor uspeli opozičná Labouristická strana a Liberálni demokrati. Kompletné sčítavania hlasov by sa malo ukončiť v priebehu piatka.



Hlasovanie bolo prvým testom obľúbenosti britského premiéra Rishiho Sunaka, ktorý do úradu nastúpil vlani v októbri.



Krajina zažíva najväčšiu krízu v oblasti životných nákladov za celé desaťročia a štvrtkové voľby môžu napovedať o obľúbenosti hlavných politických strán pred najbližšími parlamentnými voľbami.