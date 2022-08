Britskí konzervatívci posilnili bezpečnosť pri hlasovaní na post lídra

Londýn 3. augusta (TASR) - Vládnuca britská Konzervatívna strana v stredu oznámila, že posilnila bezpečnostné opatrenia týkajúce sa procesu straníckeho hlasovania na post nového lídra, ktorý nahradí premiéra Borisa Johnsona. Stalo sa tak po tom, čo vládni experti na kybernetickú bezpečnosť varovali pred možnými hackerskými útokmi na hlasovacie lístky konzervatívcov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V liste adresovanom členom Konzervatívnej strany, ktorý zverejnil v utorok večer magazín Spectator, sa píše, že hlasovacie lístky majú byť rozposlané tento týždeň a doručené by mali byť najneskôr do 11. augusta. Pôvodne mali byť posielané už od pondelka. Toto mierne omeškanie je spôsobené prijatím dodatočných bezpečnostných opatrení, uvádza sa v dokumente.



Vedenie Konzervatívnej strany sa rozhodlo zrušiť hybridný systém hlasovania, podľa ktorého mohli jej členovia zahlasovať najprv poštou a neskôr mohli svoj názor zmeniť a hlasovať online pomocou špeciálneho bezpečnostného kódu. Namiesto toho bude platiť len prvý odovzdaný hlas - či už bude poslaný poštou alebo uskutočnený online. V prípade hlasovania poštou bude špeciálny kód po obdržaní hlasu deaktivovaný, čo pomôže "znížiť riziko podvodu".



Noviny The Daily Telegraph napísali, že Konzervatívna strana sa riadila odporúčaniami Národného centra pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC). To sa totiž obávalo, že hackeri by mohli sfalšovať veľký počet hlasov odovzdaných online v čase, keď sa bude blížiť konečný termín hlasovania. Hoci podľa The Daily Telegraph zrejme britské orgány nezaznamenali nijakú konkrétnu hrozbu zo strany nepriateľského štátu, znepokojovala ich možnosť ovplyvňovania online hlasovania.



Konečný termín hlasovania na post nového lídra strany, ktoré sa stane i predsedom vlády, zostáva 2. september. Výsledok má byť ohlásený o tri dni neskôr.



Oneskorenie odoslania hlasovacích lístkov by mohlo podľa AFP napomôcť exministrovi financií Rishimu Sunakovi získať väčšiu podporu, nakoľko v prieskumoch momentálne zaostáva za ministerkou zahraničných vecí Liz Trussovou o 34 percentuálnych bodov. V prieskume inštitútu YouGov získal Sunak medzi členmi Konzervatívnej strany len 26-percentnú podporu, zatiaľ čo Trussovú by volilo 60 percent konzervatívcov, píše agentúra DPA.